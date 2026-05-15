Lý do phải kiểm tra áp suất lốp xe
1. Đảm bảo an toàn khi lái xe
Áp suất lốp không đúng có thể làm giảm độ bám đường, đặc biệt khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt. Lốp non hơi dễ bị biến dạng, trong khi lốp quá căng lại làm giảm diện tích tiếp xúc với mặt đường, từ đó tăng nguy cơ mất lái hoặc trượt bánh.
2. Giảm tiêu hao nhiên liệu
Khi lốp bị non, lực cản lăn tăng lên khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn để di chuyển xe. Điều này làm mức tiêu thụ nhiên liệu tăng đáng kể so với khi lốp được bơm đúng áp suất tiêu chuẩn.
3. Tăng tuổi thọ lốp xe
Áp suất không đúng sẽ khiến lốp mòn không đều. Lốp non thường mòn hai bên, còn lốp quá căng sẽ mòn ở giữa. Việc duy trì áp suất đúng giúp lốp bền hơn, tiết kiệm chi phí thay thế.
4. Cải thiện trải nghiệm lái
Lốp xe đúng áp suất giúp xe vận hành ổn định, êm ái và giảm rung lắc khi di chuyển, đặc biệt trên đường dài hoặc khi chạy ở tốc độ cao.
Khi nào thì áp suất lốp thay đổi?
Áp suất lốp không cố định mà thay đổi theo nhiều yếu tố trong quá trình sử dụng.
Thay đổi theo nhiệt độ môi trường
Khi nhiệt độ tăng, không khí trong lốp giãn nở làm áp suất tăng. Ngược lại, khi trời lạnh, áp suất sẽ giảm xuống.
Hao hụt tự nhiên theo thời gian
Ngay cả khi không bị thủng, lốp vẫn có thể giảm áp suất dần theo thời gian do sự thoát khí tự nhiên.
Thay đổi theo tải trọng
Khi xe chở nặng, áp lực lên lốp tăng lên, ảnh hưởng đến áp suất và khả năng chịu tải của lốp.
Do rò rỉ hoặc hư hỏng
Các vết thủng nhỏ, van lốp hỏng hoặc vành xe không kín có thể khiến áp suất giảm nhanh mà người dùng khó nhận biết.
Cách kiểm tra áp suất lốp xe đúng
Việc kiểm tra áp suất lốp có thể thực hiện nhanh chóng bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo điều kiện thực tế.
1. Kiểm tra khi không có đồng hồ đo
Trong trường hợp không có dụng cụ, bạn vẫn có thể kiểm tra sơ bộ bằng cảm quan.
- Quan sát bằng mắt: nếu lốp bị xẹp rõ → có thể đang thiếu hơi
- Dùng tay ấn vào lốp: lốp mềm là dấu hiệu áp suất thấp
- Khi lái xe thấy xe ì, nặng hoặc hao xăng → có thể lốp non
- Cách này chỉ mang tính ước lượng, không chính xác tuyệt đối
2. Kiểm tra bằng đồng hồ đo áp suất
Đây là phương pháp chính xác và được khuyến nghị sử dụng định kỳ.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Tháo nắp van lốp
Bước 2: Gắn đồng hồ đo vào van
Bước 3: Đọc chỉ số hiển thị
Bước 4: So sánh với mức tiêu chuẩn
Bước 5: Bơm thêm hoặc xả bớt nếu cần
Đơn vị đo áp suất và áp suất lốp tiêu chuẩn
Các đơn vị đo phổ biến:
- PSI (pound/inch²) – phổ biến nhất
- Bar – thường dùng tại châu Âu
- kPa – theo hệ đo lường quốc tế
Trong đó, PSI là đơn vị thường gặp nhất trên xe máy và ô tô
Áp suất lốp tiêu chuẩn
Tùy từng loại xe, mức áp suất sẽ khác nhau:
- Xe máy: khoảng 2 – 32 PSI
- Ô tô: khoảng 30 – 35 PSI
Thông số áp suất lốp tiêu chuẩn được ghi:
- Trên khung cửa xe
- Trong sách hướng dẫn
Lưu ý khi kiểm tra áp suất lốp xe
- Nên kiểm tra khi lốp nguội
- Kiểm tra định kỳ 1–2 tuần/lần
- Không bơm quá căng hoặc để lốp quá non
- Đừng quên kiểm tra bánh dự phòng