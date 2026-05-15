Lý do phải kiểm tra áp suất lốp xe

1. Đảm bảo an toàn khi lái xe

Áp suất lốp không đúng có thể làm giảm độ bám đường, đặc biệt khi phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt. Lốp non hơi dễ bị biến dạng, trong khi lốp quá căng lại làm giảm diện tích tiếp xúc với mặt đường, từ đó tăng nguy cơ mất lái hoặc trượt bánh.

2. Giảm tiêu hao nhiên liệu

Khi lốp bị non, lực cản lăn tăng lên khiến động cơ phải hoạt động nhiều hơn để di chuyển xe. Điều này làm mức tiêu thụ nhiên liệu tăng đáng kể so với khi lốp được bơm đúng áp suất tiêu chuẩn.

3. Tăng tuổi thọ lốp xe

Áp suất không đúng sẽ khiến lốp mòn không đều. Lốp non thường mòn hai bên, còn lốp quá căng sẽ mòn ở giữa. Việc duy trì áp suất đúng giúp lốp bền hơn, tiết kiệm chi phí thay thế.

4. Cải thiện trải nghiệm lái

Lốp xe đúng áp suất giúp xe vận hành ổn định, êm ái và giảm rung lắc khi di chuyển, đặc biệt trên đường dài hoặc khi chạy ở tốc độ cao.