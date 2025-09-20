Khi nói đến áp suất lốp xe ô tô, nhiều tài xế tin rằng bơm lốp xe căng hết mức là cách tối ưu để tiết kiệm nhiên liệu. Quả thật, áp suất lốp càng cao, lực cản lăn càng thấp, đồng nghĩa động cơ phải hoạt động ít hơn để di chuyển chiếc xe. Kết quả là mức tiêu hao nhiên liệu giảm đi đáng kể.

Các nhà sản xuất ô tô đưa ra mức khuyến cáo áp suất lốp thấp hơn ngưỡng tối đa vì còn nhiều yếu tố khác cần cân bằng. Ảnh: Autonation Mobile Service

Thế nhưng, tiết kiệm nhiên liệu không phải là mục tiêu duy nhất, thậm chí không phải yếu tố quan trọng nhất trong mắt các nhà sản xuất ô tô. Sau hàng loạt thử nghiệm khắt khe, họ luôn đưa ra mức áp suất khuyến nghị nằm thấp hơn so với ngưỡng tối đa, bởi còn nhiều yếu tố khác cần cân bằng.

Trải nghiệm êm ái và thoải mái

Một chiếc xe không chỉ để di chuyển làm sao cho đỡ tốn nhiên liệu, mà còn cần mang lại sự dễ chịu cho người lái và hành khách. Lốp bơm quá căng khiến xe sẽ "cứng như gỗ", truyền nhiều rung động và tiếng ồn vào khoang cabin, gây mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Bằng việc giữ áp suất ở mức vừa phải, xe có thể hấp thụ dao động từ mặt đường tốt hơn, mang lại cảm giác lái mượt mà.

Khả năng xử lý và độ an toàn

Đây mới là yếu tố mà bất kỳ hãng xe nào cũng đặt lên hàng đầu. Với áp suất trung bình, bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường được tối ưu, giúp xe bám đường chắc hơn, đặc biệt khi vào cua tốc độ cao, tăng tốc hoặc gập trên bề mặt đường trơn trượt.

Áp suất lốp quá cao sẽ dễ làm giảm diện tích tiếp xúc khi phần tiếp xúc mặt đường chủ yếu ở giữa, từ đó giảm độ bám đường và khiến khả năng kiểm soát kém đi. Ngược lại, áp suất lốp quá thấp sẽ khiến lốp xe dễ bị "mềm", dẫn tới phản ứng lái chậm, có nguy cơ xe bị chao đảo và mất lái khi chạy ở tốc độ cao.

Tuổi thọ lốp xe và chi phí bảo dưỡng

Áp suất lốp ảnh hưởng trực tiếp đến kiểu mòn của lốp. Nếu bơm căng quá mức, lốp xe sẽ mòn nhanh ở phần giữa vì lốp phồng lên.

Trong khi để áp suất lốp quá thấp, hai mép lốp sẽ mòn nhanh hơn do trọng lượng dồn ra ngoài.

Vì vậy, bơm ở mức áp suất vừa phải, lốp xe sẽ tiếp xúc đều trên toàn bộ bề mặt, từ đó gai lốp mòn chậm và đồng đều hơn, giúp tăng tuổi thọ lốp xe và tiết kiệm chi phí thay lốp.

Sự cân bằng tổng thể

Con số được in trong sách hướng dẫn sử dụng hoặc trên tem dán ở cửa xe không phải ngẫu nhiên. Đó là kết quả của hàng nghìn giờ thử nghiệm thực tế, nhằm tìm ra điểm cân bằng 4 yếu tố: tiết kiệm nhiên liệu, độ an toàn và khả năng kiểm soát, tuổi thọ lốp và trải nghiệm êm ái.

Áp suất lốp quá căng hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp xúc của bề mặt lốp. Ảnh minh họa

Nói cách khác, áp suất lốp khuyến nghị là sự “thỏa hiệp vàng” để chiếc xe vận hành tối ưu trong hầu hết các tình huống. Nếu chỉ quan tâm đến tiết kiệm xăng, bạn có thể bơm lốp gần mức tối đa. Đổi lại là xe sẽ xóc nảy trên mỗi ổ gà, cảm giác lái cứng nhắc, mất khả năng kiểm soát và lốp nhanh hỏng.

Hãy nhớ rằng, một chiếc xe được sản xuất ra không phải chỉ để chạy ít tốn xăng mà còn để bạn có được cảm giác cầm lái với sự tự tin, thoải mái và an toàn.

Câu hỏi thường gặp về áp suất lốp xe ô tô

1. Áp suất lốp ô tô bao nhiêu là chuẩn?

Áp suất lốp chuẩn thường nằm trong khoảng 30-35 PSI tùy từng dòng xe. Để biết được con số chính xác, hãy kiểm tra thông số được in trên tem dán ở cửa xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng.

2. Bơm lốp căng hơn có tiết kiệm nhiên liệu không?

Có. Khi lốp căng, lực cản lăn giảm, xe chạy nhẹ hơn và ít tốn nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, bơm quá căng sẽ khiến xe xóc nảy, giảm độ bám đường và làm lốp mòn nhanh ở giữa. Do đó, không nên bơm vượt quá mức khuyến nghị.

3. Áp suất lốp thấp có nguy hiểm không?

Có. Lốp non hơi khiến diện tích tiếp xúc quá lớn, gây nóng lốp, dễ nổ lốp khi chạy tốc độ cao. Ngoài ra, xe sẽ ì ạch, tốn nhiên liệu hơn và lốp mòn nhanh ở 2 mép. Đây là tình huống nguy hiểm mà nhiều tài xế thường chủ quan.

4. Có nên bơm lốp theo mức tối đa ghi trên lốp?

Không. Con số in trên thành lốp là áp suất tối đa mà lốp chịu được, không phải áp suất khuyến nghị để sử dụng hàng ngày. Nếu bơm đến mức này, xe sẽ rất xóc, khó kiểm soát khi gặp ổ gà và có nguy cơ mất an toàn.

5. Bao lâu nên kiểm tra áp suất lốp một lần?

Nên kiểm tra ít nhất mỗi tháng một lần và trước những chuyến đi xa. Ngoài ra, sau khi xe để lâu, thay đổi thời tiết (nắng nóng hoặc lạnh đột ngột), áp suất lốp cũng có thể thay đổi, vì thế cần kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn.

6. Dấu hiệu nhận biết lốp ô tô thiếu hơi?

Xe chạy ì, tăng tốc kém. Vô lăng nặng hơn bình thường, lốp mòn nhanh ở 2 mép, cảm giác xe chao đảo khi vào cua. Nếu gặp những dấu hiệu này, bạn nên đo áp suất lốp ngay bằng đồng hồ chuyên dụng hoặc ghé trạm dịch vụ gần nhất.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!