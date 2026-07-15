Dwayne Johnson khoe thân hình vạm vỡ trong "Moana" (2026).

Ra mắt tròn 1 thập kỷ sau bản gốc và chỉ vỏn vẹn 2 năm sau phần hậu bản hoạt hình, Moana bản người đóng vừa có màn chào sân bết bát ngoài sức tưởng tượng khi chỉ thu về 43 triệu USD tại Bắc Mỹ và 95 triệu USD trên toàn cầu. Đây là một gáo nước lạnh cho một dự án ngốn tới 250 triệu USD kinh phí sản xuất cùng 120 triệu USD chi phí quảng bá.

Dù vậy tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn là Dwayne Johnson - một trong những ngôi sao được trả cát-sê cao nhất thế giới. Nếu ở bản hoạt hình anh lồng tiếng cho á thần Maui thì ở bản người đóng, Dwayne Johnson giúp á thần hiện hữu bằng xương bằng thịt với cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh vô biên.

Dwayne Johnson trong "Moana" bản người đóng không khác là mấy so với tạo hình ở bản hoạt hình do anh lồng tiếng 10 năm trước.

Xuất thân từ đô vật chuyên nghiệp, Dwayne Johnson sở hữu chiều cao 1,92m cùng thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Năm 2016, tài tử sinh năm 1972 được tạp chí PEOPLE chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.

Theo Variety, bất chấp việc Moana có doanh thu không như kỳ vọng thì tài tử Dwayne Johnson vẫn bỏ túi khoản cát-sê khủng tương đương 780 tỷ đồng. Để nhận được cái gật đầu của Dwayne Johnson cho vai á thần Maui, Disney đã phải chi ra tới 30 triệu USD cho vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính, chưa kể các khoản chia hoa hồng từ doanh thu.

Dwayne Johnson tại sự kiện ra mắt "Moana" phiên bản người đóng.

Dwayne Johnson lâu nay là bảo chứng doanh thu cho các dự án bom tấn. Khoảng 10 năm nay, trung bình các dự án anh tham gia được trả mức cát-sê trên 20 triệu USD (khoảng 520 tỷ đồng).

Dwayne Johnson đứng vị trí đầu trong danh sách những ngôi sao được trả thù lao cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn các năm 2016, 2019, 2020, 2024 với hàng chục triệu USD cát-sê mỗi phim.

Dwayne Johnson trong "Moana" (2026)

Vy Uyên