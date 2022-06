The Rock mình đồng da sắt, dùng tay bắt tên lửa trong 'Black Adam'

Black Adam - bom tấn siêu anh hùng đầu tiên do The Rock (Dwayne Johnson) thủ vai chính vừa tung teaser trailer, đầu tiên mở ra một chương mới cho vũ trụ điện ảnh DC. Black Adam trong bộ phim cùng tên mới thực sự là siêu anh hùng đầu tiên mà ngôi sao hành động này hóa thân trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Trước đó, The Rock nói anh được sinh ra để vào vai Black Adam. "Nhân vật này, phim này, vũ trụ này đã là một dự án khổng lồ đầy đam mê của tôi một thời gian rất lâu rồi. Và tôi đã rất nỗ lực, tập luyện chai hết cả đôi tay này, từ từng ngón tay cho đến xương cho dự án này. Bởi vì đây là kiểu dự án mà tôi biết chỉ đến một lần trong đời. Và sự thật là tôi được sinh ra để vào vai Black Adam".

Đoạn trailer hơn 2 phút tập trung giới thiệu Black Adam - một vị thần, một siêu anh hùng hoặc phản anh hùng sẽ có vai trò quan trọng trong tương lai của vũ trụ điện ảnh DC. Quá khứ bi thương của nhân vật được hé lộ với khán giả: xuất thân là một nô lệ thời Ai Cập cổ đại, con trai qua đời, bị cướp đoạt mọi thứ… Nhưng hành trình trở thành kẻ thống trị với sức mạnh không tưởng, cũng như lý do anh xuất hiện ở thế kỷ 21 vẫn sẽ là ẩn số đang chờ được khám phá.

Theo nhiều phiên bản truyện, nếu như người được chọn hô to câu thần chú “Shazam!” sẽ lập tức nhận được sức mạnh của phù thủy cổ xưa, thì câu thần chú này sẽ giúp cho Black Adam có được sức mạnh của 6 vị thần Ai Cập cổ đại gồm: Shu (Thần Gió với sức mạnh bất khả chiến bại), Heru (Vị thần của bầu trời, chiến tranh và săn bắn với siêu tốc độ), Amon (Thần bảo hộ các Pharaoh ban cho thể lực dồi dào), Zehuti (Vị thần của trí tuệ vô song), Aton (cho Black Adam sức mạnh của sấm sét) and Mehen (Thần Rắn với sức mạnh của lòng can đảm).

Không chỉ gây tò mò với cốt truyện, trailer mới tung ra còn rất được lòng các fan toàn cầu nhờ hiệu ứng âm thanh đã tai cũng như kỹ xảo và hành động mãn nhãn. Tài tử 50 tuổi xuất hiện với tạo hình siêu anh hùng bất khả chiến bại với mình đồng da sắt, không một vũ khí nào có thể đánh bại. Không chỉ có vậy Black Adam còn nhanh như chớp tóm gọn được quả tên lửa trong tay. Sức mạnh của Black Adam được đánh giá còn "trên tài" cả Superman.

Bên cạnh "ông hoàng phòng vé" The Rock, phim còn có sự góp mặt của dàn sao tên tuổi như Noah Centineo (nam thần si tình của loạt phim To All the Boys I've Loved Before) hay James Bond đình đám Pierce Brosnan. Black Adam dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 21/10/2022.

Quỳnh An