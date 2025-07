David Corenswet (thứ 2 từ phải sang) cùng dàn diễn viên trong sự kiện ra mắt "Superman".

Với màn trở lại của vũ trụ điện ảnh DC mùa hè năm nay, khán giả sẽ được tái ngộ những nhân vật quen thuộc như Superman, Lois Lane hay siêu ác nhân Lex Luthor - nhưng với sự thể hiện của các gương mặt hoàn toàn mới dưới sự chỉ đạo của đạo diễn James Gunn. Tâm điểm chú ý trong số này là Superman David Corenswet

David Corenswet sinh năm 1993 tại bang Philadelphia. Anh bén duyên với diễn xuất từ năm 2002 và đã có những năm tháng theo học kịch nghệ tại Trường Nghệ thuật Juilliard danh tiếng. Gần đây, David Corenswet xuất hiện trong nhiều bộ phim lớn như Twisters, The Greatest Hits, Pearl và Look Both Ways.

David Corenswet vốn không phải một fan của Superman từ nhỏ. Mặc dù biết đến nhân vật này như một biểu tượng của văn hóa đại chúng, Corenswet lại chưa từng đọc truyện tranh hay xem các bộ phim về Superman, thậm chí là phiên bản nổi tiếng của Christopher Reeve.

Với anh, sự liên kết gần gũi nhất với Superman là việc cũng giống như người anh hùng của thành phố Metropolis, Corenswet rất thích việc được giúp đỡ những chuyện tuy nhỏ nhặt nhưng làm những người xung quanh vui vẻ.

Cơ duyên casting Corenswet vào vai Superman đến từ dịp James Gunn theo dõi bộ phim Pearl của đạo diễn Ti West, một người bạn thân của ông. Ngay khi thấy Corenswet trên màn ảnh, James Gunn biết đây chính là Superman mà mình mong muốn và ông khẳng định bất cứ ai đã xem bộ phim đều tin rằng David Corenswet chính là Superman.

Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly năm 2019, David Corenswet nói vai diễn mơ ước của anh là Superman và không ngờ giấc mơ 4 năm sau đó đã thành hiện thực khi David Corenswet được chọn vào vai này.

Để chuẩn bị về mặt ngoại hình, thể chất cho vai diễn, David Corenswet đã liên tục đến phòng gym, nâng tạ gần 3 tiếng mỗi ngày cùng nhiều bài tập nặng khác để có được hình thể đẹp nhất cho vai diễn. Anh tăng gần 20kg để có thể diện bộ suit Superman mà không cần bất cứ lớp hóa trang hỗ trợ nào.

David Corenswet tập luyện cường độ cao suốt 1 năm trước khi bấm máy "Superman". Ảnh: GG

Đời tư, David Corenswet rất kín tiếng. Anh kết hôn với đạo diễn, nhà sản xuất Julia Best Warner vào tháng 3/2023 nhưng hiếm hoi xuất hiện cùng vợ hay chia sẻ về cô.

Tại Việt Nam, Superman chính thức khởi chiếu từ 11/7.

Ảnh: DC, Instagram