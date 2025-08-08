Jung Il Wo là nam diễn viên Hàn Quốc được rất nhiều người Việt Nam yêu thích qua bộ phim Gia đình là số một, Mặt trăng ôm mặt trời. Gần đây, nam tài tử gây sốt khi vào vai Jeong Min trong phim vừa ra mắt Mang mẹ đi bỏ.

Những ngày qua, Jung Il Wo tới Việt Nam để quảng bá cho bộ phim. Anh đã có một trải nghiệm ẩm thực thú vị cùng Choi Jongrak - nhà sáng tạo nội dung người Hàn Quốc hiện sống ở TPHCM.

Trò chuyện với Jongrak, nam tài tử Hàn Quốc tiết lộ đã tới Việt Nam 3 lần. Riêng chuyến đi vào tháng 4/2024, anh có 10 ngày khám phá Hà Nội, Sa Pa, Đà Nẵng, Hội An và Cù Lao Chàm. Anh thích nhất Cù Lao Chàm vì cảnh yên bình, biển rất sạch.

"Đi tới đâu mọi người cũng nhận ra tôi và nhắc tới bộ phim Gia đình là số 1", nam tài tử kể.

Jung Il Wo dành nhiều lời khen du lịch Việt Nam. Ảnh: Jung Il Wo

Jongrak mời Jung Il Wo thưởng thức mâm cơm truyền thống Việt Nam, đầu tiên là canh chua cá. Jongrak giới thiệu canh chua cá là món anh thích nhất trong 8 năm ở Việt Nam.

Canh chua cá Việt Nam từng được chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas vinh danh trong top 10 món ăn từ cá ngon nhất thế giới. Canh chua cá của Việt Nam được đánh giá 4,5/5 sao, vượt qua nhiều món ăn quốc tế nổi tiếng.

Jung Il Wo bất ngờ với hương vị món canh chua cá. Ảnh: HanQuocbros

Nếm thử ngụm canh đầu tiên, Jung Il Woo thốt lên: "Ngon quá, món này có vị chua rất đặc biệt". Anh bất ngờ vì món canh cá này còn có cà chua và dứa, khác với cách nấu của người Hàn Quốc.

Anh thưởng thức thêm rau muống xào tỏi, đậu phụ rán tẩm hành và thịt kho trứng, nhận xét tất cả đều "rất hợp khẩu vị của người Hàn".

Trong chuyến du lịch tới Việt Nam năm ngoái, Jung Il Wo đã thưởng thức cà phê sữa, bia hơi, các món bình dân vỉa hè và trải nghiệm lái xe máy.

Nam diễn viên Hàn Quốc có nhiều người hâm mộ ở Việt Nam. Ảnh: Fanpage "Mang mẹ đi bỏ"

Nam tài tử tiết lộ anh rất mê phở và từng tự nấu tại nhà, dù món này khó và mất thời gian. Hình ảnh anh ăn phở vỉa hè từng gây sốt trên mạng xã hội. Anh cũng cho biết rất thích ớt, rau mùi, rau bạc hà của Việt Nam.