Chiều 25/3, trong buổi họp báo khởi động triển lãm Beauty Summit 2026 (diễn ra từ ngày 19-20/6 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam), BTC công bố sự đồng hành đặc biệt của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Bum - gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua bộ phim đình đám Vườn sao băng.

Theo đó, Kim Bum làm đại sứ thương hiệu cho mùa triển lãm năm nay, đồng thời sẽ có mặt tại Hà Nội và tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ vào giữa tháng 6.

BTC kỳ vọng sự xuất hiện của Kim Bum sẽ góp phần gia tăng sức hút cho triển lãm, không chỉ ở góc độ truyền thông mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ban tổ chức phát video Kim Bum chào khán giả Việt Nam bằng tiếng Việt.

Trong đoạn video gửi tới buổi họp báo, Kim Bum gây thiện cảm khi chào khán giả bằng tiếng Việt. Anh chia sẻ từng có dịp đến Việt Nam trước đó và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đặc biệt với Hà Nội - nơi anh nhận xét là "thành phố đẹp, có nhiều trải nghiệm thú vị". Nam diễn viên bày tỏ mong muốn sớm quay lại để gặp gỡ người hâm mộ.

Đáng chú ý, tài tử Hàn Quốc cũng bật mí sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho fan Việt bao gồm buổi giao lưu thân mật, trò chuyện và tặng quà trực tiếp trong thời gian diễn ra Beauty Summit 2026.

Kim Bum sinh năm 1989, là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng Hallyu (làn sóng văn hoá Hàn Quốc) thế hệ thứ hai. Anh bắt đầu sự nghiệp từ khá sớm và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất đa dạng.

Tên tuổi của Kim Bum gắn liền với vai So Yi Jung trong Vườn sao băng - bộ phim từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á cuối những năm 2000. Hình ảnh "chàng gốm" lãng tử, ấm áp giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong đó có Việt Nam.

Trước khi xác nhận trở lại Hà Nội, Kim Bum từng có chuyến công tác tại TPHCM vào năm 2025 và nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Việt Nam.