Tối 8/5, Nine Naphat bất ngờ chia sẻ sau lần họp báo hồi tháng 7/2024 để thông báo chia tay Baifern Pimchanok, anh và mẹ ruột - á hậu kiêm diễn viên Moo Pimpaka cũng cắt đứt liên lạc.

Nine Naphat đã cắt đứt quan hệ với mẹ ruột. Trong quá khứ, cả 2 mẹ con luôn đồng hành cùng nhau trong công việc, cuộc sống.

Theo nam diễn viên, cả 2 mẹ con anh không còn liên lạc đến nay đã hơn 1 năm. Cả anh và mẹ đều có cuộc sống, lựa chọn riêng và mong mọi người tôn trọng điều này.

"Tôi năm nay đã 30 tuổi cũng đã trưởng thành. Tôi muốn được hạnh phúc và lựa chọn những điều tốt nhất cho bản thân", anh nói.

Nine Naphat quan niệm coi trọng sức khỏe tinh thần, không muốn sống trong áp lực và mệt mỏi. Anh chọn chủ động chia sẻ, thay vì cố tình lảng tránh khiến sự việc thêm ồn ào. Tài tử mong bất cứ ai ở hoàn cảnh như anh cũng có thể đối diện để vượt qua.

Clip Nine Naphat chia sẻ

Nine Naphat đồng thời tiết lộ sau thời gian 1 mình, anh hiện đang trong mối quan hệ tình cảm. Bạn gái là người ngoài ngành giải trí nhưng ủng hộ sự nghiệp của anh.

Trước ý kiến lo ngại những chia sẻ này dễ gây tranh cãi, Nine Naphat phản hồi anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với những phát ngôn của mình.

"Xin đừng quên rằng dù là diễn viên, ngôi sao hay đứng ở vị trí nào thì mọi người cũng đều có cảm xúc riêng. Ai cũng có trái tim, có quyền được buồn, bước tiếp và tha thứ. Và tôi đã trải qua tất cả những chuyện như vậy”, anh bày tỏ.

Mối tình của Nine Naphat và Baifern Pimchanok từng tan vỡ trong tiếc nuối.

Baifern Pimchanok - Nine Naphat từng gây chú ý khi lần đầu đóng chung trong Friend zone và Sợi dây hoàng lan. Hồi năm 2023, họ công khai tìm hiểu nhau, khiến mọi người chú ý. Cặp đôi được yêu thích nhờ sự tương xứng về ngoại hình, tài năng và danh tiếng trong showbiz.

Tới tháng 7/2024, Nine Naphat họp báo, bật khóc xác nhận chia tay Baifern Pimchanok. Trong khi đó, mẹ Nine được cho là người đã chia rẽ, khiến cặp đôi tan vỡ.

Nine Naphat sinh năm 1996, là tài tử hàng đầu của showbiz Thái Lan hiện nay. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí hồi 2015 và ghi dấu ấn qua một số bộ phim: Món quà tình yêu, 1000 ngày yêu, Sợi dây hoàng lan…

Nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai, anh nhận nhiều lời mời quảng cáo, làm gương mặt đại diện từ các nhãn hàng. Tài tử có thu nhập cao bậc nhất trong số các ngôi sao Thái hiện nay.

