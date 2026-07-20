Theo HK01, diễn viên Tạ Hiền trút hơi thở cuối cùng sau thời gian lâm bệnh nặng. Tin buồn được con trai ông - tài tử Tạ Đình Phong xác nhận cách đây ít phút.

Tài tử Tạ Đình Phong đau buồn báo tin cha - diễn viên Tạ Hiền qua đời.

"Tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng cha tôi Tạ Hiền - đã qua đời. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho điện ảnh và giải trí, với mong muốn mang lại niềm vui và nụ cười cho khán giả", Tạ Đình Phong cho biết.

Tạ Đình Phong kể anh là người chứng kiến mọi đau khổ, nỗi bế tắc và bất lực của cha trong cuộc sống. Thế nhưng, khi xuất hiện trước máy quay hay công chúng, ông luôn giữ phong độ tốt nhất.

Tài tử nhớ câu nói của cha "Dù thế nào, công việc vẫn phải tiếp tục". Tạ Đình Phong mong mọi người đừng khóc hay quá đau buồn bởi cha anh đã ra đi thanh thản. "Điều quan trọng là chúng ta hãy giữ mãi hình ảnh duyên dáng và nụ cười của ông trong trái tim mình", anh bày tỏ.

Tạ Đình Phong những ngày qua ở Trung Quốc để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc ​​diễn ra vào ngày 25-26/7. Anh đã hủy sự kiện và tức tốc về lại Hong Kong để cùng gia đình lo hậu sự cho cha. Tài tử và gia đình tôn trọng di nguyện của Tạ Hiền là tổ chức tang lễ kín đáo, riêng tư.

Lần cuối cùng Tạ Hiền xuất hiện là vào tháng 5, khi ông đến 1 quán cà phê. Diễn viên được trợ lý đẩy đi bằng xe lăn, thần thái trông tươi tắn, phong độ. Một số nguồn tin tiết lộ ông trải qua cơn đột quỵ nhưng đã hồi phục tích cực gần đây.

Hình ảnh nghệ sĩ Tạ Hiền ở tuổi xế chiều.

Tạ Hiền sinh năm 1936, là diễn viên kỳ cựu của Hong Kong và Hoa ngữ. Ông từng đóng Tiêu Thập Nhất Lang, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ, Thiên long bát bộ... Ông được khán giả châu Á đặc biệt yêu mến qua vai diễn "Thần bài" Long Tứ trong loạt phim kinh điển của thập niên 1980.

Ông từng trở thành diễn viên lớn tuổi nhất giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử Lễ trao giải Kim Tượng.

Tài tử và Hoa hậu Hong Kong 1973 Địch Ba Lạp có 2 người con: Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình, cả hai đều phát triển sự nghiệp trong làng giải trí. Sau ly hôn, Tạ Hiền trải qua không ít cuộc tình với những người phụ nữ khác nhưng đều đổ vỡ.

Diễn viên Tạ Hiền trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu