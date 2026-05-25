Sáng 25/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nam tài xế lái ô tô cán qua người đàn ông đang đứng giữa đường.

Khoảng 22h ngày 24/5, sau khi sử dụng rượu bia, hai người đàn ông (chưa rõ danh tính) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, nam tài xế lên chiếc ô tô màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) rồi bất ngờ lái xe cán qua người đàn ông đang đứng giữa đường, khiến nạn nhân nằm bất động.

Sự việc xảy ra trước nhà hàng Trống Đồng (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ clip

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hoảng hốt, hô hoán và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho biết, đơn vị đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ việc. Trước khi xảy ra sự việc, nhóm người nói trên nghi đã sử dụng rượu bia và phát sinh mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.