Cụ thể, đoạn đường Nguyễn Tất Thành này có điểm đầu giao với đường Hùng Vương và điểm cuối kết nối với Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng. Tổng chiều dài đường Nguyễn Tất Thành là 11,5km với chiều rộng 35m.

Ghi nhận của PV VietNamNet, đây là tuyến đường huyết mạch đi qua các phường trung tâm của tỉnh Phú Thọ. Dọc tuyến đường là khu vực tập trung nhiều cơ quan hành chính của tỉnh Phú Thọ. Khi di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành, phần lớn các phương tiện đều được chạy với tốc độ tối đa là 50km/h.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (bên trái) là tuyến đường huyết mạch tại khu vực trung tâm tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đức Hoàng

Tuy nhiên, khoảng 1 tuần qua, người dân địa phương bày tỏ bất ngờ khi đoạn đường dài khoảng 250m qua trụ sở Tỉnh uỷ Phú Thọ được gắn biển hạn chế tốc độ 30km/h, dưới biển này có gắn biển thông tin: "Khu vực có camera phạt nguội".

Một số tài xế cho biết, đoạn đường nêu trên rộng, bằng phẳng, không có công trình thi công hay khu dân cư đông đúc nên việc hạ tốc độ xuống 30km/h khiến họ rất băn khoăn. Đặc biệt, trước vị trí cắm biển trên các phương tiện vẫn đang được phép di chuyển với tốc độ 50km/h sẽ phải giảm tốc xuống 30km/h.

Gần 1 tuần nay, biển báo giới hạn tốc độ 30km/h bất ngờ được gắn tại vị trí gần nút giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Phú. Ảnh: Đức Hoàng

Sáng 9/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, tại vị trí trên, theo phương án giảm tốc cũ là lắp gờ giảm tốc cao, đoạn đường nêu trên cũng hay xảy ra các vụ việc mất an toàn giao thông. Do đó, Sở Xây dựng đã có thay đổi phương án giảm tốc mới để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Sở sẽ tiếp thu thông tin báo chí phản ánh và cho rà soát lại để có phương án phù hợp nhất.