Ngày 27/5, bị cáo Võ Thanh Cư (36 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 4 năm tù, cấm hành nghề lái ô tô chở khách 1 năm về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 4h30 ngày 21/6/2024, tài xế Cư lái xe khách chạy trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, từ Tiền Giang đi TPHCM.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, tài xế Cư do thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn đối với phương tiện chạy liền trước nên để xe khách va chạm vào ô tô do anh Phan Hoàng Vũ (38 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang tạm dừng do phía trước bị ùn tắc giao thông.

Bị cáo Võ Thanh Cư. Ảnh: T.X

Cú va chạm làm ô tô của tài xế Vũ trượt tới va chạm với xe tải do ông Đỗ Hoàng Doãn (48 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cầm lái cũng đang tạm dừng phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn làm bà Nguyễn Thị Mỹ Nga (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long - hành khách đi trên xe khách của tài xế Vũ) tử vong.

9 hành khách đi trên xe của tài xế Cư bị thương.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế Cư điều khiển xe khách khi có nồng độ cồn trong máu, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn.