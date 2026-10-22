Hai giáo viên Trường Mầm non Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ giảng dạy 7 ngày sau vụ tác động vào người một bé gái 3-4 tuổi trong giờ học, gây bức xúc dư luận.

UBND xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo về vụ việc hai giáo viên mầm non có hành vi tác động vào người học sinh tại phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 16/10, tại lớp mẫu giáo 3-4 tuổi C5, trong giờ hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân ngày 20/10.

Do cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài học, cô Ngô Thị Bảy, giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động 2 lần vào người cháu và có lời nói thiếu chuẩn mực. Cùng lúc, cô Ngô Thị Thanh Loan, giáo viên cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động 2 lần vào cháu bé.

Hai cô giáo có hành vi tát học sinh. Ảnh cắt từ clip.

Clip ghi lại sự việc do cô Loan quay để làm tư liệu giờ học, sau đó gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sáng 21/10, người thân của gia đình học sinh đăng tải video lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo UBND xã Hậu Lộc, sau khi sự việc được phản ánh, hai giáo viên đã gặp gia đình học sinh, nhận trách nhiệm và xin lỗi. Các cô cũng đến nhà thăm hỏi, xin lỗi trực tiếp. Gia đình cháu bé đã đồng ý bỏ qua và tiếp tục cho con theo học tại lớp.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sức khỏe, tâm lý của cháu bé hiện ổn định, cơ thể không có vết bầm tím hay thương tích.

Ngày 21/10, Trường Mầm non Hậu Lộc ban hành quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô Ngô Thị Bảy và cô Ngô Thị Thanh Loan từ ngày 21/10 đến hết ngày 27/10.

UBND xã yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xem xét mức độ vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện đạo đức nhà giáo, bảo đảm an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ.