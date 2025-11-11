Ngày 10/11, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã có thông báo mới nhất của Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến đề án thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/8/2025 thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các cơ quan báo chí TPHCM tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: LĐ

Đồng thời, thông báo cũng nêu thông tin tạm dừng Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 21/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Việc tạm dừng đề án và quyết định trên nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Riêng việc sáp nhập, tổ chức lại cơ quan báo chí địa phương theo sau việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương.