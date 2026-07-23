Máy chủ mới S12 chính thức ra mắt

Khai mở máy chủ S12 Ly Long

Kể từ khi chính thức ra mắt, Tam Giới Phân Tranh Mobile đã nhận được sự đồng hành và ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người chơi. Những cuộc tranh tài không ngừng diễn ra, các thế lực mới liên tục trỗi dậy, khiến hành trình chinh phục Tam Giới ngày càng trở nên sôi động.

Đáp lại sự mong đợi của cộng đồng, Nhà phát hành Tepaylink chính thức khai mở máy chủ mới S12 Ly Long vào lúc 14h ngày 25/07/2026, mở ra thêm một chiến địa để người chơi viết tiếp hành trình tranh bá và khẳng định dấu ấn.

Dịp này, người chơi có cơ hội nhận ngay bộ Giftcode tân thủ toàn máy chủ giá trị từ nhà phát hành Tepaylink: TGPTTPLMOBILE

Lộ trình đua top, nhận quà hấp dẫn

Tam Giới Phân Tranh Mobile triển khai chuỗi Đua Top Giai đoạn 1 tại máy chủ mới S12 Ly Long với nhiều hạng mục dành cho người chơi có thành tích nổi bật.

Các nội dung gồm Đua Top cấp độ thế giới, Đua Top cấp độ hệ phái và Đua Top cấp 100 tiên phong, diễn ra từ ngày 25/07 đến 07/09/2026. Người chơi đạt thứ hạng cao hoặc hoàn thành mốc cấp độ theo quy định sẽ nhận nhiều phần quà giá trị từ nhà phát hành.

Hệ thống tính năng đa dạng, đậm chất Phong Thần xưa

Sau gần hai thập kỷ, dòng game Phong Thần cổ điển vẫn được nhiều game thủ 8x, 9x yêu thích. Tam Giới Phân Tranh Mobile do Tepaylink phát hành trên nền tảng di động, kế thừa nhiều hoạt động quen thuộc như Bào Thương, tổ đội chiến đấu, săn Boss và đối kháng giữa người chơi.

Một số điểm nổi bật của trò chơi gồm:

Ba hệ phái với lối chơi riêng: Giáp Sĩ có khả năng cận chiến và chống chịu; Đạo Sĩ sử dụng kỹ năng ngũ hành để tấn công từ xa; Dị Nhân có thể triệu hồi đồng hành hỗ trợ chiến đấu và bay lượn trên bản đồ.

Hệ thống nhiệm vụ hằng ngày: Người chơi có thể tham gia Thám Quân, Bào Thương, Siêu Độ, Vận Lương và nhiều hoạt động khác để tăng cấp, tích lũy tài nguyên và phát triển nhân vật.

Hoạt động chiến đấu quy mô lớn: Vạn Tiên Trận và Thương Chu Liên Server tạo cơ hội để người chơi từ nhiều máy chủ cùng tranh tài, giành thứ hạng và thu thập trang bị giá trị.

Hệ thống ngoại trang và phát triển nhân vật: Người chơi có thể thay đổi diện mạo, nâng cấp trang bị và gia tăng các chỉ số chiến đấu trong suốt quá trình trải nghiệm.

Nhiều Boss để lập đội chinh phục: Ma Gia Tứ Tướng, Bàn Cổ, Đại Điêu, Nhị Lang Thần, Thiết Bố, Côn Bối và Kim Trại là những đối thủ lớn, yêu cầu người chơi phối hợp cùng đồng đội để vượt qua.

Tạo hình trong game

Vận Lương căng thẳng từng giây phút

Bên cạnh các hoạt động chiến đấu, Tam Giới Phân Tranh Mobile còn triển khai nhiều sự kiện hỗ trợ người chơi như điểm danh nhận quà, tích lũy tiêu phí và vòng quay may mắn. Những hoạt động này giúp người chơi có thêm tài nguyên phát triển nhân vật và duy trì trải nghiệm lâu dài.

Hệ thống phúc lợi ngập tràn

Tam Giới Phân Tranh Mobile được cấp phép theo Quyết định số 1874/QĐ-BTTTT ngày 29/09/2023. Trò chơi dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên. Xem thông tin tại: https://www.facebook.com/tamgioipt.vn

(Nguồn: Tepaylink)