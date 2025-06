Tối nay (18/6), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng, triệu tập 6 đối tượng khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn vào sáng 15/6.

Các đối tượng gồm: Dương Ngọc Luân (SN 2007, ở Kiến An, Hải Phòng), Phạm Thế Ngọc (SN 2008, Kiến Thụy, Hải Phòng), Vũ Khánh Hưng (SN 2007 Tiên Lãng, Hải Phòng), Phạm Tuấn Hưng (SN 2007, An Lão, Hải Phòng), Trịnh Mạnh Cường (SN 2005, Tiên Lãng, Hải Phòng), Lương Đức Giang (SN 2007, Tiên Lãng, Hải Phòng), Đỗ Hoàng Anh (2003, Tiên Lãng, Hải Phòng), Phạm Ngọc Thế (SN 2008, Tiên Lãng, Hải Phòng), Đỗ Chí Thanh (SN 2009 Tiên Lãng, Hải Phòng), Nguyễn Đăng Khôi (SN 2011, Tiên Lãng, Hải Phòng), Đặng Văn Hiệp (SN 2008, An Dương, Hải Phòng), Đỗ Hoàng Đức Phát (SN 2008, Ea H'leo, Đăk Lắk), Nguyễn Đức Phúc (SN 2008, Tiên Lãng, Hải Phòng), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 2009, An Dương, Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 15/6, hàng trăm thanh niên tụ tập trên phố Hồ Sen (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, đồng thời hò hét, đốt pháo sáng khiến khu vực náo loạn.

Nhiều tài khoản mạng xã hội đã phát trực tiếp (livestream) cảnh tượng hỗn loạn, ghi lại tiếng hò reo, vỗ tay của đám đông khi một người ngã xe rồi tự đứng dậy. Sau đó, các nhóm tiếp tục điều khiển xe chạy tốc độ cao trên đường, bất chấp nguy hiểm.

Nhóm thanh niên tụ tập, náo loạn lúc nửa đêm. Ảnh: Cắt từ Clip

Cơ quan công an cho hay, nhóm này di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm TP như: Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, Hồ Sen, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú...gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Vụ việc gây bức xúc dư luận. Ảnh: CTV

Đến 4h20 cùng ngày, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp lực lượng HP22 đã kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng điều khiển xe máy không biển số. Trong cốp xe có một biển kiểm soát 15AA-215.52 và 4 bình xịt hơi cay.

Lực lượng chức năng còn tạm giữ 3 xe máy không có người nhận chủ sở hữu, gồm: xe Wave BKS 15K1-520.84, xe AirBlade BKS 15B4-058.24 và xe SH Mode BKS 15G1-885.64.

Ngay sau đó, Công an đã tạm giữ 14 đối tượng và đang triệu tập 6 đối tượng trong nhóm thanh, thiếu niên này để tiếp tục điều tra mở rộng.