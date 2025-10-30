Ngày 30/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) cho ra mắt Certiva, nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số.

Trong bối cảnh bùng nổ của kinh tế số, việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cộng đồng sáng tạo Việt Nam là một trong những vấn đề được quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Theo phân tích từ các chuyên gia của Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA), trong bối cảnh kỷ nguyên số hóa phát triển mạnh mẽ, thông qua các nền tảng, các tác phẩm nghệ thuật có điều kiện lan tỏa nhanh chóng tới khán giả. Tuy nhiên, đây cũng là "con dao hai lưỡi" khi dễ dàng bị xâm hại bản quyền, tạo ra thách thức lớn trong việc bảo vệ bản quyền tác giả.

Ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội VCCA. Ảnh: BTC

Hiện nay, tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng dưới nhiều hình thức, ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Không gian mạng với đặc thù xuyên biên giới khiến việc xác định nơi vi phạm, đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm trở nên phức tạp, khó khăn.

Vì thế, VCCA đã phát triển Certiva - nền tảng cung cấp công cụ để các tác giả đăng ký và quản lý chứng cứ bản quyền một cách an toàn, minh bạch và có giá trị pháp lý.

Ông Bùi Nguyên Hùng - Chủ tịch Hiệp hội VCCA cho biết: "Sứ mệnh của Certiva là trao quyền tự vệ tức thì cho các tác giả và nhà sáng tạo nội dung, đồng thời mở ra cánh cửa thương mại hóa toàn cầu cho tác phẩm Việt, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp sáng tạo, công nghiệp văn hóa quốc gia".

Nhiều tác giả trẻ, người sáng tạo nội dung háo hức khi nền tảng Certiva ra đời. Ảnh: BTC

Certiva được định vị là một công cụ bổ trợ cho các hình thức công bố sáng tạo khác như: đăng ký quyền tác giả tại các cơ quan quản lý nhà nước, công chứng, lập vi bằng hoặc xác thực của một tổ chức bất kỳ. Nền tảng này không chỉ là một công cụ bảo vệ mà còn là cầu nối thương mại hóa tác phẩm, qua đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái sở hữu trí tuệ minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, bà Ngô Thu Phương - Giám đốc Nhà xuất bản Văn học (Bộ VHTTDL) khẳng định: "Việc ra mắt nền tảng Certiva là tín hiệu tích cực, góp phần bảo vệ quyền tác giả vững chắc hơn trên nền tảng số. Ngoài văn học, các tác phẩm nghệ thuật khác như âm nhạc, điện ảnh, cũng như các sản phẩm sáng tạo từ KOL đều sẽ được bảo vệ chặt chẽ hơn về bản quyền".

Theo công bố từ BTC, Certiva sẽ cấp cho mỗi tác phẩm đăng ký chứng chỉ bản quyền điện tử duy nhất, được công nhận. Dựa trên chứng chỉ giúp dễ dàng xác minh quyền tác giả và chứng minh quyền sở hữu hợp pháp khi cần. Nền tảng Certiva bảo vệ bản quyền với “bộ ba bất biến” kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế và sự tuân thủ pháp luật Việt Nam là: Dấu vân tay mã hóa, Dấu thời gian được chứng thực và Sổ cái Blockchain công khai. Dấu vân tay kỹ thuật số của tác phẩm sẽ được ghi nhận vĩnh viễn trên mạng “blockchain” (dạng sổ cái kỹ thuật số) công khai – từ đó đảm bảo hồ sơ và tác phẩm không thể bị sửa đổi hay xóa bỏ.