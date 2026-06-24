Khi ung thư, tim mạch, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm gia tăng, câu hỏi không còn chỉ là “điều trị thế nào khi đã mắc bệnh”, mà là làm sao để phát hiện nguy cơ sớm hơn, trước khi bệnh tiến triển nặng.

Xu hướng quốc tế: Chuẩn hóa công nghệ, điều chỉnh danh mục theo từng quốc gia

Trên thế giới, y tế dự phòng đang chuyển dịch theo hướng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, dữ liệu lớn, AI và chuyên môn bác sĩ. AI được kỳ vọng hỗ trợ đọc phim, phát hiện bất thường nhỏ, đo đạc tổn thương và giảm sai khác trong đánh giá.

Tuy nhiên, AI không thay thế con người. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong hệ thống vận hành chặt chẽ, gồm thiết bị đồng bộ, quy trình chuẩn hóa, dữ liệu lớn và sự giám sát chuyên môn của bác sĩ.

Khác với khám bệnh khi đã có triệu chứng, tầm soát hướng đến nhóm người “có vẻ khỏe mạnh” hoặc chỉ có biểu hiện mơ hồ. Vì vậy, quy trình cần đủ nhạy để phát hiện bất thường, nhưng cũng đủ thận trọng để tránh diễn giải quá mức.

Từ đó, nhiều mô hình tầm soát hiện đại đi theo hướng “chuẩn toàn cầu, điều chỉnh bản địa”: công nghệ và tiêu chuẩn chuyên môn được xây dựng trên nền tảng chung, còn danh mục khám được điều chỉnh theo dịch tễ, môi trường sống và hành vi chăm sóc sức khỏe của từng cộng đồng.

Nura - Mô hình tầm soát chuẩn hóa nhưng hoàn thiện cho người Việt

Nura là mô hình tầm soát sức khỏe do Fujifilm phát triển, hiện đã triển khai tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Mông Cổ, Việt Nam, Thái Lan và khu vực Trung Đông. Điểm cốt lõi của mô hình là sự kết hợp giữa công nghệ chẩn đoán hình ảnh, nền tảng AI, quy trình tầm soát chuẩn hóa và vai trò diễn giải của bác sĩ tại từng quốc gia.

Theo Fujifilm, nền tảng AI được đào tạo từ hơn 400 triệu ca bệnh trong nhiều năm, hỗ trợ bác sĩ nhận diện các dấu hiệu nhỏ trên hình ảnh như nốt phổi, bất thường tuyến vú, vôi hóa mạch máu… vốn khó phát hiện bằng mắt thường.

AI tự động khoanh vùng tổn thương vú. Ảnh: Nura Việt Nam

Khi triển khai tại Việt Nam, danh mục tầm soát của Nura được điều chỉnh theo các nhóm bệnh cần lưu ý ở người Việt như tuyến giáp, tai mũi họng, hô hấp, tim mạch, đột quỵ và bệnh lý đường tiêu hóa.

AI và thiết bị hiện đại là nền tảng chung, còn bác sĩ Việt Nam giúp đặt kết quả vào đúng bối cảnh của từng khách hàng: tiền sử gia đình, thói quen sinh hoạt, triệu chứng mơ hồ, nguy cơ bệnh lý và nhu cầu theo dõi lâu dài.

Dấu hiệu nhỏ có thể là đầu mối của bệnh lý nghiêm trọng

Khách hàng nữ (57 tuổi) đi khám với triệu chứng ù tai nhẹ; được bác sĩ tai mũi họng ghi nhận tai trái ứ dịch, niêm mạc vòm họng trái có khối bất thường lan rộng từ hố Rosenmuller. Sau sinh thiết, kết quả xác định ung thư vòm họng.

Ung thư vòm họng được phát hiện tại khách hàng có triệu chứng ù tai nhẹ. Ảnh: Nura Việt Nam

Trường hợp này cho thấy một thực tế trong tầm soát: nhiều bệnh lý nghiêm trọng ở giai đoạn sớm có thể chỉ biểu hiện bằng những dấu hiệu mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm với tình trạng thông thường. Nếu chỉ chờ triệu chứng rõ ràng mới đi khám, cơ hội phát hiện sớm có thể bị bỏ lỡ.

Công nghệ cần đi cùng bác sĩ

AI đang mở ra nhiều kỳ vọng trong y tế, đặc biệt ở chẩn đoán hình ảnh. Công nghệ có thể hỗ trợ làm nét hình ảnh, giúp bác sĩ rà soát nhanh hơn, phát hiện bất thường nhỏ và chuẩn hóa một phần quá trình đánh giá. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn cần được bác sĩ xem xét trong bối cảnh cụ thể của từng người.

Bác sĩ chuyên môn là người tổng hợp, đưa ra chẩn đoán cuối cùng. Ảnh: Nura Việt Nam

Với người Việt, các yếu tố như nhân khẩu học, thói quen sinh hoạt, môi trường sống và bệnh lý thường gặp cần được đặt vào quá trình tầm soát. Vì vậy, sự kết hợp giữa nền tảng AI toàn cầu và bác sĩ Việt Nam giúp các phát hiện được diễn giải đúng theo tiền sử, lối sống và nguy cơ sức khỏe của từng khách hàng.

Công nghệ cao là cần thiết nhưng chưa đủ. Một mô hình tầm soát hiệu quả cần phù hợp với đặc điểm bệnh tật của người Việt, vận hành theo quy trình chuẩn và được bác sĩ giải thích rõ ràng.

Đó cũng là tinh thần của y tế dự phòng hiện đại: không chờ bệnh nặng mới hành động, mà chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm để theo dõi, can thiệp kịp thời và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

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(Nguồn: Nura Việt Nam)