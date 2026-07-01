Trên trang cá nhân, kiện tướng dancesport Khánh Thi đăng tải lời chúc mừng sinh nhật con trai Kubi - Nguyễn Minh Cường, nói nặng lòng nhìn hình ảnh con kéo vali, bước vào sàn tập rồi lên sàn đấu tại Nam Kinh (Trung Quốc).

Nữ kiện tướng dancesport cho biết vì con sinh vào mùa hè nên từ nhỏ Kubi hiếm khi có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa cùng bạn bè bởi lịch thi đấu luôn rơi đúng vào dịp này. Chị mô tả tuổi thơ của con gắn liền với những chuyến bay, buổi tập, cuộc thi và cả những chiếc bánh sinh nhật được thổi nến vội giữa hành trình xa nhà.

"Không đánh đổi tuổi thơ mà chỉ khác biệt"

Chia sẻ thêm với VietNamNet, Khánh Thi thẳng thắn nhìn nhận là một người mẹ, chị vẫn có những trăn trở khi con không có được những ngày hè hay bữa tiệc sinh nhật như bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, chị không cho rằng con đang phải đánh đổi tuổi thơ mà tuổi thơ của Kubi chỉ mang một màu sắc khác.

Khánh Thi, Phan Hiển cùng con đón sinh nhật tuổi 11 rồi gia đình ra cầu hóng mát.

Lớn lên trong gia đình mà dancesport là nhịp sống mỗi ngày, Kubi theo ba mẹ đến phòng tập, đi thi đấu, đi tổ chức giải từ nhỏ. Theo Khánh Thi, tình yêu của con với bộ môn này đến tự nhiên chứ chưa từng bị ép buộc và điều khiến chị hạnh phúc nhất là mỗi lần được hỏi có muốn đi thi cùng ba mẹ không, câu trả lời của Kubi luôn là "có".

Với con, mỗi chuyến đi là dịp được gặp bạn bè ở nhiều quốc gia, được khoác lên bộ trang phục thi đấu và được bước lên sàn nhảy - những điều mà theo Khánh Thi chính là niềm vui thực sự của con chứ không phải nghĩa vụ.

Chị kể lại có những năm sinh nhật con chỉ là một bữa tối đơn giản sau trận đấu, thậm chí có năm cả nhà chỉ kịp ăn mì gói trong khách sạn rồi cùng hát chúc mừng nhưng với Kubi điều đó chưa từng là nỗi buồn.

Khánh Thi xúc động mừng chiến thắng của con:

Không sống giấc mơ của ba mẹ bằng cuộc đời của con

Khánh Thi bảo nếu được chọn lại vẫn sẽ cho con tiếp xúc với dancesport vì đây là môn thể thao đẹp, giúp Kubi khỏe mạnh và tự tin nhưng chưa bao giờ đặt ra yêu cầu con phải nối nghiệp. "Điều tôi luôn nhắc mình là đừng sống giấc mơ của ba mẹ bằng cuộc đời của con", Khánh Thi bày tỏ.

Về việc cân bằng giữa áp lực thi đấu ở tuổi 11 với mong muốn không đặt nặng thành tích, chia sẻ với VietNamNet, Khánh Thi cho biết gia đình ít khi hỏi con đạt hạng mấy mà điều đầu tiên ba mẹ quan tâm là con có vui, có thấy tiến bộ hơn lần trước hay không. Chị nói mỗi cuộc thi được gia đình xem là một bài học để con trưởng thành, không phải cuộc đua phải thắng bằng mọi giá.

Khánh Thi, Phan Hiển bên con trai và bạn nhảy.

Theo lời kể của Khánh Thi, điều khiến Kubi vui nhất sau mỗi trận đấu không phải huy chương mà là những cái ôm và lời khen từ ba mẹ. Dù đã 11 tuổi, mỗi lần đi thi đấu xa, cậu bé vẫn giữ thói quen ngủ giữa ba và mẹ, chỉ cần được ôm là đã thấy bình yên; đôi khi chỉ một món đồ chơi nhỏ hay vài gói kẹo sau trận đấu cũng đủ khiến con vui cả buổi. Khánh Thi nhìn nhận huy chương rất đáng quý nhưng nụ cười của con còn đáng quý hơn.

Chị cho biết gia đình không mong con trở thành nhà vô địch ở tuổi 11 mà chỉ mong mỗi năm con lớn thêm một chút - biết yêu thương, biết cố gắng, biết đứng dậy sau thất bại và luôn giữ niềm vui khi bước lên sàn nhảy.

Khánh Thi khẳng định nếu một ngày Kubi không còn muốn theo đuổi dancesport, ba mẹ cũng sẽ mỉm cười và tôn trọng quyết định đó, bởi điều gia đình mong nhất không phải là một nhà vô địch mà là một người hạnh phúc.

Con trai của Khánh Thi, Phan Hiển từ lúc 3 tuổi đến hiện tại:

Ảnh, video: NVCC