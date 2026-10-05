Trong tháng 10, NSND Mỹ Uyên và ê-kíp Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B sẽ mang nhạc kịch "Ảo quan" tham dự cùng lúc 3 liên hoan nghệ thuật tại Hàn Quốc.

Ngày 12/10 tới, NSND Mỹ Uyên và ê-kíp Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B sẽ sang Hàn Quốc tham dự Liên hoan quốc tế Nghệ thuật trình diễn chữa lành Daegu lần thứ 23 (Daegu, ngày 14/10), Liên hoan nghệ thuật Busan lần thứ 64 (Busan, ngày 16/10) và Liên hoan sân khấu Jakgang lần thứ 9 (Busan, ngày 17/10).

Đơn vị chọn tác phẩm Ảo quan thuộc thể loại nhạc kịch đương đại do nghệ sĩ Chinh Ba biên kịch và đạo diễn, từng gây tiếng vang hồi tháng 11/2025. Vở diễn giành HCB cho tác phẩm, HCV cho NSND Mỹ Uyên, HCB cho diễn viên Trần Tuấn Kiệt, Trần Đại Chính, Quan Phúc Toàn tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Giải B Tác phẩm Sân khấu do Hội Sân khấu TPHCM.

"Ảo quan" từng gây tiếng vang tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, NSND Mỹ Uyên nhận thư mời chính thức từ ông Lee Jung-Nam, Chủ tịch Hiệp hội Sân khấu Busan hồi tháng 6. Trong thư, ông Lee nhận định vở Ảo quan "có giá trị nghệ thuật cao cùng ngôn ngữ sân khấu độc đáo, có khả năng mang đến nhiều cảm xúc và sự đồng cảm sâu sắc cho khán giả Hàn Quốc".

"Chúng tôi tự tin về chất lượng nghệ thuật và thông điệp của Ảo quan. Sau lần công diễn tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế 2025, tác phẩm được các giám khảo, đồng nghiệp và báo chí đánh giá cao. Đây cũng là số ít tác phẩm được đầu tư lớn và có nhiều thử nghiệm, nhất là các phép thử về ứng dụng công nghệ, của đơn vị", Mỹ Uyên nói.

Về những thách thức, theo chị, là yêu cầu cao về tính đồng bộ, phối hợp giữa các bộ phận tham gia vở diễn. Tác phẩm có tiết tấu nhanh, dồn dập, buộc tất cả bộ phận từ diễn viên đến âm thanh, ánh sáng, trình chiếu video và livestream (bộ phận đặc thù do tác phẩm có phản ánh khía cạnh bạo lực mạng - PV) phải tập trung cao độ, phối hợp nhịp nhàng.

Tác phẩm ứng dụng công nghệ trình chiếu video và livestream.

Về ngôn ngữ, dàn nghệ sĩ Việt Nam vẫn thoại tiếng Việt, ngoài ra ê-kíp mời thêm 3 nghệ sĩ Hàn Quốc là Lee Tae Kyu, Nam Tae In và Lee So-Hyun đảm nhận vai trò dẫn chuyện. Mỹ Uyên tin nghệ thuật là ngôn ngữ chung mà tất cả dân tộc đều có thể cảm nhận - điều được đúc kết qua vô số lần chị lưu diễn nước ngoài. Đặc biệt, Ảo quan còn kết hợp nhiều phương thức truyền đạt như: diễn xuất, âm nhạc, video và trang phục.

"Vấn đề tôi lo nhất lúc này có lẽ là kinh phí - chuyện 'đau đầu' chung của tất cả sân khấu xã hội hóa như 5B. Sân khấu hiện có thể duy trì hoạt động đều đặn nhưng không đảm bảo tài chính để đi xa trong nhiều ngày. Dù vậy, đây là cơ hội quý báu để mang kịch nghệ Việt Nam sang giới thiệu với người Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Chúng tôi may mắn khi được một số bạn bè, doanh nghiệp ngỏ lời chia sẻ áp lực này", NSND cho hay.

Mỹ Uyên nhấn mạnh thông điệp cao cả nhất của Ảo quan là cảnh tỉnh con người trước các vấn đề về sức khỏe tinh thần không dành riêng cho bất cứ dân tộc nào. Trong bối cảnh xã hội đương đại, ai cũng có thể gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần nhưng không biết, không nhận ra hoặc chọn phớt lờ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chị tin thông điệp chung này sẽ tạo ra sức truyền cảm đến người xem, không phân biệt màu da, sắc tộc.

Hai diễn viên trẻ Trần Tuấn Kiệt (phía trước) và Trần Đại Chính.

Cũng theo NSND Mỹ Uyên, chuyến đi Hàn Quốc lần này là “quả ngọt” tiếp theo trong ký kết hợp tác giữa Hội Sân khấu TPHCM và Hiệp Hội Sân khấu Busan. Từ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Hiệp hội Sân khấu Busan vào tháng 11/2024, nhiều chương trình giao lưu biểu diễn và hội thảo (workshop) diễn xuất được tổ chức, tạo cầu nối văn hóa ý nghĩa giữa TPHCM và Busan, Hàn Quốc. Trong đó có thể kể đến chuyến lưu diễn của ê-kíp kịch Đồng chí tại Liên hoan Sân khấu Quốc tế Busan vào tháng 4/2025 và sự tham gia biểu diễn của NSND Mỹ Uyên với vai diễn vợ tướng quân Jang Han Sang trong nhạc kịch lịch sử Tướng quân Jang Han Sang vào 9/2025. Lần này, Hiệp hội Sân khấu Busan kỳ vọng đây là cơ hội ý nghĩa để thúc đẩy giao lưu nghệ thuật biểu diễn giữa Hàn Quốc và Việt Nam, đồng thời tăng cường nền tảng hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.

Ảo quan kể về hai chàng trai trẻ Bee (Trần Tuấn Kiệt) và Con Trai Của Mẹ (Trần Đại Chính) tự tử. Hai người mẹ ở lại vật lộn với nỗi đau mất con, đi tìm nguyên nhân con tự tử trong vô vọng đồng thời bị mạng xã hội phán xét, gia đình chỉ trích. Trong đó, Mẹ Lớn (Mỹ Uyên) có 2 người con nhưng chỉ chăm bẵm Con Trai Của Mẹ, luôn muốn biến anh thành hình mẫu lý tưởng, hoàn hảo mà không quan tâm con trai đang sống với cảm nhận thế nào. Mẹ Bee (Hồ Hoàng Ngọc) thương và không kỳ thị con trai nhưng lại chưa đủ kiến thức để thấu hiểu những vấn đề anh đang đối diện.

Trích đoạn nhạc kịch "Ảo quan"