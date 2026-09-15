NSND Mỹ Uyên vào vai cô đào quá lứa

Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B công diễn vở mới Tiếng hát nửa đêm thuộc thể loại hài - trinh thám, lấy bối cảnh Nam Bộ thập niên 1960. Ngọc Lan (Huyền My) - cô đào số một của gánh hát Sao Muôn Phương - bất ngờ mất tích không dấu vết. Điền (Minh Đăng) – chàng hậu đài chất phác và là “người tình hờ” của Ngọc Lan – trở thành nghi phạm hàng đầu.

Để đảm bảo hoạt động của đoàn, ông Bảy Trưởng đoàn (Phương Bình) đưa Xíu (Tạ Lâm) – một cô bé bán chè nghèo có ngoại hình và giọng hát giống Ngọc Lan – lên sân khấu thế vai. Cùng lúc này, thám tử Tám Thử (Huỳnh Nhu) và bà đồng (Nguyễn Hồng Đào) âm thầm vào cuộc điều tra, vén màn sự thật về số phận của cô đào hát yểu mệnh.

NSND Mỹ Uyên vào vai hài. Ảnh: Sân khấu 5B

Vở kịch đưa người xem qua hành trình điều tra ly kỳ, ma mị nhưng không thiếu mảng hài. Đáng chú ý, Tiếng hát nửa đêm không chỉ đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ Phương Bình tại Sân khấu 5B mà còn là tác phẩm đầu tay của con trai ông - Hoàng Phúc với tư cách đạo diễn.

Sau nhiều năm phụ trách âm nhạc và xử lý âm thanh tại sân khấu, Hoàng Phúc được giám đốc Mỹ Uyên tin tưởng, trao cơ hội thử sức với vai trò đạo diễn.

Vở này, NSND Mỹ Uyên vào vai cô đào quá lứa Ánh Hoa - một trong những đối tượng bị tình nghi khi Ngọc Lan mất tích. Chị nhận vai phụ, chuyên tâm vào vai trò giám đốc sản xuất để dành đất diễn cho các diễn viên trẻ.

Nghệ sĩ Phương Bình (trái) chăm đi diễn kịch sau phim điện ảnh "Quỷ nhập tràng 2". Ảnh: Sân khấu 5B

Chia sẻ với VietNamNet, Mỹ Uyên và Ánh Hoa có những điểm tương đồng: một nghệ sĩ luôn háo hức, rộn ràng và đầy năng lượng; mỗi lần xuất hiện trước khán giả đều chỉn chu.

Trước câu hỏi: "Chị chuẩn bị tâm lý thế nào cho việc rơi vào cảnh qua thời như Ánh Hoa?", Mỹ Uyên nói: "Ở độ tuổi không còn trẻ, nghề cũng chín rồi, tôi tự thấy vẫn rất 'máu me' với sân khấu. Sau mỗi vở mới, tôi thường ngủ dậy trong tình trạng cả người đau nhức, ê ẩm. Với tôi, sân khấu không có tuổi nên không việc gì phải sợ. Vì vậy, tôi cứ tập trung làm tốt công việc. Đời thường, tôi chơi thể thao, nuôi dưỡng tinh thần khỏe mạnh - cũng là cách để đi đường dài với nghề.

Mỹ Uyên chưa hết thời đâu, vẫn còn nhiều khán giả tìm đến cô ấy lắm! Tôi vui nhất khi thấy phần lớn bình luận về mình đến từ người trẻ. Tôi luôn tin câu 'Nghệ sĩ không có tuổi' nên gần như không bận tâm suy nghĩ", chị cười.

Umie Rap Việt tái xuất

Đặng Nguyễn Uyển My, nghệ danh Umie, được khán giả biết đến qua các bài Không yêu xin đừng nói, Ghé vào tai và dấu ấn tại Rap Việt mùa 3. Sau chương trình, cô bất ngờ thu mình, ít xuất hiện trong gần 2 năm. Umie nói khoảng thời gian đó trải qua một số chuyện không vui và cần tách mình khỏi áp lực.

"Tôi cần ẩn mình một lúc để có thời gian nhìn nhận mọi thứ, luyện tập và trau dồi thêm kỹ năng. Nếu cứ cố gắng xuất hiện khi bên trong mình chưa ổn, có lẽ tôi đã không thể phát triển được như hiện tại", rapper nói.

Dù không xuất hiện thường xuyên, Umie chưa ngày nào ngừng làm việc. Cô viết khoảng 100 bài nháp trong 2 năm, có lúc sáng tác trọn vẹn 2 bài/ngày.

Umie cũng chủ động thử nghiệm những thể loại và cách viết trước đây chưa từng nghĩ tới đồng thời dành thời gian luyện thanh với giáo viên thanh nhạc từ năm 2024 và bắt đầu tập nhảy để hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ trình diễn toàn diện hơn, thay vì chỉ dừng ở vai trò sáng tác và hát.

Hình ảnh mới của rapper Umie. Ảnh: NVCC

"Tôi không muốn bị giới hạn trong hình ảnh một nghệ sĩ chỉ viết và hát mà muốn trở thành người biểu diễn toàn diện, tự tin cả hát lẫn nhảy trên sân khấu. Dù vậy, tôi vẫn đang trau dồi kỹ năng nhảy, chưa phải người nhảy giỏi", cô nói.

Quá trình học hỏi, theo Umie, là cách cô chữa lành và làm giàu thêm tâm hồn mình.

Nhìn lại hành trình từ Không yêu xin đừng nói đến hiện tại, UMIE cho rằng thay đổi lớn nhất nằm ở cách cô cảm nhận tình yêu và cuộc sống. Nếu trước đây cô viết nhạc bằng cảm xúc trực tiếp, có phần ngây thơ thì nay ca từ đã sâu sắc và nhiều trải nghiệm hơn.

Umie tự mô tả bằng 3 từ: "trưởng thành" trong cách nhìn nhận cảm xúc; "tò mò" - động lực thử nghiệm màu nhạc mới; và "tự do" khi không ép mình vào một khuôn mẫu cố định - ca sĩ, rapper hay người viết nhạc.

Trích đoạn MV "Liệu ngày hôm đó"

Năm nay, Umie tái xuất với 2 nhạc phẩm Magic Luv và Liệu ngày hôm đó. Magic Luv, theo cô, vẫn giữ màu sắc dễ thương, ngọt ngào quen thuộc nhưng được xử lý theo hướng trưởng thành hơn. Trong khi đó, Liệu ngày hôm đó - hợp tác cùng Manbo - khai thác tâm trạng một cô gái sau chia tay với hàng loạt câu hỏi bỏ ngỏ về người cũ.

Umie nhấn mạnh sự trở lại lần này không dừng ở vài bài lẻ. Cô đã vạch sẵn kế hoạch phát hành dài hơi: năm 2026 ra mắt 10 bài hát, năm 2027 phát hành một mixtape (loại hình sản phẩm cá nhân không chính thức, tập trung vào phong cách, trải nghiệm và cảm xúc của nghệ sĩ, không bị giới hạn số lượng bài hoặc chủ đề - PV) hoặc EP gồm 10 bài và năm 2028 hướng tới album đầu tay với 13-15 ca khúc.

Bước sang chương mới, Umie không đặt áp lực lên bản thân. Cô mong người nghe thấy chính mình trong các câu hát cũng như cảm nhận được Umie đã trưởng thành trong âm nhạc.

"Có những điều tôi không thể nói với ai thì lại viết thành một bài hát. Đối với tôi, âm nhạc giống như một cách để tâm sự với chính mình", cô bày tỏ.