Hồ Đông Quan chính thức định danh với âm nhạc

Hồ Đông Quan - gương mặt được chú ý qua chương trình Tân binh toàn năng - vừa ra mắt MV đầu tay Ngày đẹp trời mà em không tới, đánh dấu bước chuyển mình sang vai trò nghệ sĩ âm nhạc độc lập.

Hồ Đông Quan từng trải qua nhiều vai trò, từ dancer chuyên nghiệp của Vũ đoàn Bước nhảy, diễn viên trong phim điện ảnh Lật mặt 8, đến những dấu ấn tại Tân binh toàn năng. Ca khúc ra mắt lần này là lời khẳng định cho sự nghiêm túc của anh với âm nhạc.

Hồ Đông Quan.

Trong MV mang màu sắc Gen Z tươi trẻ và hóm hỉnh, Hồ Đông Quan vào vai chàng trai tỉ mỉ chuẩn bị buổi hẹn đầu tiên - từ việc khảo sát quán cà phê đến rạp chiếu phim - dưới sự giám sát của hội bạn thân đóng vai hội đồng quản trị. Dàn khách mời gồm diễn viên Đoàn Thế Vinh, diễn viên Tín Nguyễn, ca sĩ T.Bright và diễn viên - MC Thảo Tâm. Cái kết bất ngờ khi cô gái không xuất hiện tạo nên tình huống dở khóc dở cười, nhưng thông điệp xuyên suốt vẫn là sự lạc quan: dù tình yêu lỡ hẹn, cuộc sống vẫn đáng tận hưởng.

MV "Ngày đẹp trời mà em không tới" của Hồ Đông Quan:

Đây cũng là ca khúc đầu tiên trong 2 sản phẩm anh dự kiến phát hành trong tháng 4, hướng đến dịp Valentine Đen 14/4 - món quà đặc biệt dành cho những người độc thân.

Thùy Chi tiếp nối thanh xuân trong Thanh tân

Vương Bình mới phát hành phiên bản mới của Thanh tân với sự tham gia của ca sĩ Thùy Chi. Ca khúc vốn đã có một hành trình ấn tượng: ra mắt trong ấn bản kim của album Anh bờ vai, nhanh chóng lọt top trending trên Instagram và TikTok, trở thành nền nhạc phổ biến nhất cho các video khoe áo dài dịp Tết 2026.

Vương Bình và Thùy Chi.

Việc Thùy Chi bắt tay với một nghệ sĩ trẻ như Vương Bình không đơn thuần là một sự hợp tác mà là cuộc gặp gỡ của 2 thế hệ.

Grey D trở lại, gây chú ý trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam ghi nhận một cột mốc ca khúc Hóa ra... của GREY D vươn lên vị trí số 1. Thành tích này không dừng lại ở một ca khúc đơn lẻ, mà 6 trong số 7 ca khúc thuộc side A album Ánh sáng màn đêm đồng loạt góp mặt trong top 10, gồm: Hóa ra..., Yêu em như... , Đôi mắt kẻ tình si, Mới hôm qua, Mộng tình và Tựa đầu.

Grey D

Điều đáng chú ý hơn cả là cách Grey D và ST.319 chọn để tạo nên hiệu ứng này: không scandal, không chiêu trò gây tranh luận, chỉ thuần túy là âm nhạc. Sau 2 năm vắng bóng, thành tích về sự trở lại với Ánh sáng màn đêm được cộng đồng người nghe đón nhận như một sản phẩm xứng đáng với thời gian chờ đợi.

MV 'hóa ra' của Grey D

Ảnh: NVCC