Ngày 13/5, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm từ Hàn Quốc về Việt Nam qua đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Các cá thể rùa được tiếp nhận lần này thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam bao gồm rùa hộp trán vàng miền Bắc, miền Trung; rùa sa nhân; rùa đất Spengler.

Việc tiếp nhận các cá thể rùa lần này dựa trên tinh thần hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).

Tiến sĩ Kyuho Kang, Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc là người trực tiếp vận chuyển rùa sang Việt Nam. Ảnh: C.P

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Những cá thể đủ điều kiện sẽ được xem xét phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong tương lai.

Các cá thể rùa được tiếp nhận lần này thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam. Ảnh: C.P

Tiến sĩ Kyuho Kang, Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc (người trực tiếp vận chuyển động vật sang Việt Nam), chia sẻ: “Những cá thể rùa này đã bị cơ quan chức năng thu giữ tại sân bay quốc tế Incheon, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động buôn bán trái phép. Do không phải là loài bản địa nên các cá thể rùa không thể tái thả về tự nhiên ở Hàn Quốc. Và giờ đây, chúng đã được trở về quê hương của mình là Việt Nam".