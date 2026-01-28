Phú Thọ:

Ngày 28/1, Công an xã Mai Châu thông tin, cách đây 3 ngày, lực lượng công an xã phát hiện tại nhà anh Hà Văn Chính (xóm Noong Luông) có nuôi nhốt một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta). Đây là động vật hoang dã thuộc nhóm IIB.

Cá thể khỉ vàng được phát hiện tại nhà anh Hà Văn Chính. Ảnh: CACC

Sau đó, lực lượng công an xã đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Mai Châu làm việc với gia đình, tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Sau khi được vận động, anh Chính đã tự nguyện giao nộp cá thể khỉ vàng cho lực lượng kiểm lâm để thả cá thể khỉ vàng về môi trường tự nhiên theo quy định.

Sau khi được lực lượng công an vận động, anh Chính đã giao nộp cá thể khỉ vàng cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: CACC

Công an xã Mai Châu cũng đưa ra khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong quản lý, bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản; nghiêm cấm các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm như sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; dùng thiết bị phát âm thanh tần số cao, loa dụ để săn bắt chim hoặc nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, người dân cần báo cho cơ quan công an.