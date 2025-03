XEM CLIP:

Xưởng sản xuất ma tuý giữa khu vực nghĩa trang

Một ngày sau khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) công bố thông tin triệt phá xưởng sản xuất ma túy ketamin lớn nhất nước ở TP Nha Trang, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường.

C04 nhận định, đây là “đại bản doanh” sản xuất ma túy có quy mô và mức độ nghiêm trọng lớn nhất từ trước tới nay. Tại thời điểm triệt phá hoạt động này, cảnh sát thu tổng cộng 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao và gần 80 tấn hóa chất.

Ghi nhận của VietNamNet ngày 27/3 tại xưởng sản xuất ma tuý, cửa ngoài nhà xưởng khóa kín, bên trong có nhiều cảnh sát làm nhiệm vụ. Xưởng sản xuất ma túy nằm trên khu đất rộng hơn 1.000m2 ở triền đồi, gần khu nghĩa trang phía Bắc (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang).

Xưởng sản xuất ma túy ở triền đồi gần khu nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Địa điểm này xa khu dân cư, ít người qua lại, xung quanh xưởng là triền đồi với cây cối um tùm. Phía ngoài nhà xưởng có một số vật dụng để phục vụ quá trình sản xuất ketamin. Quanh khu nhà xưởng được quây kín bằng tôn, nhóm tội phạm lắp đặt hệ thống camera giám sát, nuôi chó nghiệp vụ và có người canh gác 24/24.

Ngoài vị trí trên, nhóm này còn dựng 2 địa điểm khác ở thành phố để tập kết vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan sản xuất ma túy. Các khu đất được chúng thuê của người dân.

Công an túc trực, bảo vệ hiện trường khu xưởng ma túy, hôm 27/3. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo người dân địa phương, trước khi bị cảnh sát đột kích, nhà xưởng trên không có dấu hiệu bất thường. Thi thoảng, họ thấy khu vực trên sáng đèn nên nghĩ có người dân làm rẫy. Đến lúc biết thông tin đây xưởng sản xuất ma túy, mọi người đều bất ngờ bởi khu vực này ít người qua lại.

Trước đó, C04 - Bộ Công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa lập chuyên án 199Đ. Sau thời gian điều tra, khoảng 0h ngày 22/3, gần 200 cán bộ chiến sĩ công an đồng loạt đột kích 3 khu vực nhà xưởng ma túy.

Để vào khu xưởng sản xuất ma túy có một con đường độc đáo. Ảnh: Xuân Ngọc

Lực lượng công an đã bắt giữ 11 đối tượng (4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc), 4 người Việt Nam), thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết cao cùng gần 80 tấn hóa chất.

Trong đó, Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu đường dây sang Việt Nam hồi năm 2021. Ông ta tạo vỏ bọc là đầu tư, kinh doanh, nuôi cá cảnh nhưng thực chất để che giấu hoạt động phi pháp.

Dụng cụ được các đối tượng dùng để sản xuất ma túy tổng hợp. Ảnh: C04

Tháng 11/2024, Minh nhờ người thuê mảnh đất rộng 1.000m2 tại khu nghĩa trang phía bắc xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) để dựng xưởng. Sau đó, đối tượng thuê thêm mảnh đất khác rộng 300m2 cách khu đất trước 3km để tập kết nguyên vật liệu, hóa chất và các thiết bị liên quan.

Minh còn thuê người sản xuất các nguyên liệu để sản xuất ma túy tổng hợp qua 2 giai đoạn. Nhận định thời cơ chín muồi, Ban chuyên án 199Đ quyết định phá án.