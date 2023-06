Trước đó, ngày 24/4, TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung Dung 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Hương 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bản án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị như sau: “Bị cáo Dung kháng cáo đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xem xét bị cáo không phạm tội. VKSND tỉnh Nghệ An kháng nghị đề nghị hủy án sơ thẩm để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bị cáo Dung, Hương và xác định chính xác thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo”.

HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, những nội dung kháng cáo, kháng nghị.

Phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung và đồng phạm. Ảnh: Quốc Huy

Tại phiên tòa, bị cáo Dung và những người bào chữa cho bị cáo cho rằng, cấp sơ thẩm có một số vi phạm về tố tụng. HĐXX phúc thẩm đánh giá và nhận định, mặc dù cấp sơ thẩm có một số vi phạm, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án.

Nội dung kháng cáo cho rằng bị cáo không phạm tội, tại phiên tòa, bị cáo và người bào chữa đề nghị hủy bản án sơ thẩm, tuyên hai bị cáo không phạm tội, trả tự do cho các bị cáo, đình chỉ giải quyết vụ án.

Trong các năm học 2014 - 2015 và năm học 2015 - 2016, đối với nội dung Bí thư chi bộ và đi học cao học, bị cáo Dung đã được thanh toán lần thứ nhất từ nguồn ngân sách.

Nhưng tiếp tục kê khai quy đổi các hoạt động này, theo quy chế chi tiêu nội bộ thành tiết dạy để tính tiền thừa giờ để thanh toán lần hai, cũng từ nguồn ngân sách, không phải là từ nguồn tiết kiệm của đơn vị.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Dung về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

Về kháng nghị của VKSND tỉnh Nghệ An: Tại phiên tòa sơ thẩm kết luận bị cáo Dung đã “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi trái công vụ”, hưởng lợi số tiền hơn 44,7 triệu đồng là có căn cứ.

Từ đó đủ căn cứ xác định các bị cáo Dung, Hương phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, do đó không cần phải hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại như đề nghị của đại diện VKS.

Bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương trước phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Quốc Huy

Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo Dung đã khai nhận đầy đủ về việc xây dựng quy chế, kê khai quy đổi để được thanh toán, số tiền đã nhận, đúng với có các tài liệu có tại hồ sơ vụ án. Điều này thể hiện bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, do đó có căn cứ áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51, Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

Ngoài ra, quá trình công tác, bị cáo Dung có nhiều thành tích xuất sắc nên được hưởng thêm các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v, khoản 1, và khoản 2, Điều 51, Bộ luật Hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 28/3/2022.

Bị cáo Hương là cấp dưới của Dung nên là người có quan hệ lệ thuộc; thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, không được hưởng lợi.

Quá trình công tác, bị cáo được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; được Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên tặng giấy khen; gia đình có công với cách mạng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm r, t, s và v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự; điểm r, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 59 Bộ luật Hình sự, miễn hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương.