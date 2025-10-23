Từ ngày 13 - 19/10/2025, công tác cắt điện, sửa chữa và thay thế cách điện được thực hiện lần lượt trên các đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh 1, Vũng Áng - Hà Tĩnh 2, Vũng Áng - Đồng Hới và Vũng Áng - Formosa. Đến 12h trưa ngày 19/10, toàn bộ khối lượng đã hoàn tất, công trình được đóng điện vận hành an toàn, sẵn sàng mang dòng điện phục vụ đời sống kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Khối lượng công việc thực hiện gồm: Thay cách điện Từ 13-15/10/2025:Đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh: 52 chuỗi néo kép, 06 chuỗi néo đơn, 54 chuỗi đỡ đơn

Đường dây 220kV Vũng Áng - Đồng Hới: 57 chuỗi néo kép, 6 chuỗi néo đơn, 51 chuỗi đỡ đơn. Cắt điện 16 - 18/10/2025. Đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh 2: 57 chuỗi néo kép, 06 chuỗi néo đơn, 54 chuỗi đỡ đơn. Đường dây Vũng Áng - Formosa: 57 chuỗi néo kép, 06 chuỗi néo đơn, 54 chuỗi đỡ đơn. Cùng nhiều hạng mục vệ sinh, gia cố, thay thế phụ kiện đồng bộ. Công tác thi công được chia thành 7 nhóm công tác, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, trong đó nhiều hạng mục phải thực hiện trong điều kiện nước ngập sâu, mưa kéo dài, hoặc địa hình đồi núi bị cây đổ sau bão số 10.

Đặc biệt, tại các vị trí nằm trong đầm nuôi tôm, nước sâu đến cổ người, công nhân phải lội bùn, dựng giàn giáo tạm để thao tác. Ở những vị trí trên đồi, phải chặt cây, mở đường vận chuyển vật tư; có đêm, mưa rào bất chợt, đội công tác vẫn bám trụ tại hiện trường để kịp tiến độ.

Để đảm bảo an toàn, công tác được tổ chức họp phổ biến phương án thi công, biện pháp an toàn trước khi triển khai. Tất cả CBCNV đều được huấn luyện thao tác, trang bị đầy đủ bảo hộ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và khoảng cách an toàn điện, nhất là khi làm việc trên đường dây bốn mạch chung cột - trong đó vẫn còn các mạch khác đang mang điện.

Toàn bộ vật tư, dụng cụ được tập kết, kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng tại Tổ Quản lý vận hành đường dây Kỳ Anh; lán trại tạm được dựng lên để bảo quản thiết bị và trực canh gác qua đêm. Công trình cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và công an địa phương trong bảo vệ an ninh và hỗ trợ mặt bằng.

Công đoàn và lãnh đạo đội truyền tải điện Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên CBCNV thi công trên công trường

Những giọt mồ hôi thấm đẫm giữa gió Lào, những bước chân lội bùn trong mưa rào miền Trung đã góp phần mang lại dòng điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khu công nghiệp trọng điểm như Formosa, cho sinh hoạt của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Hoàn thành sớm tiến độ, đảm bảo an toàn, công trình sửa chữa lớn đường dây 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh - Formosa không chỉ là một dấu ấn kỹ thuật mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vượt khó của người thợ truyền tải điện - những “người giữ mạch sống của dòng điện quốc gia”.

(Nguồn: Công ty Truyền Tải Điện 1)