Tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, thu ngân sách dự kiến vượt 70.000 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách Thanh Hóa năm 2027 đạt từ 90.000 tỷ đồng trở lên.

Thu ngân sách dự kiến cao nhất từ trước đến nay

Tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong các tháng cuối năm. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 25/11 đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán; dự kiến cả năm đạt hơn 70.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Thông tin được công bố tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 và giao ban toàn tỉnh về thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, triển khai kế hoạch năm 2027, diễn ra ngày 25/11.

Theo đánh giá tại phiên họp, việc đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các hoạt động kinh tế.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì hoạt động vượt công suất thiết kế; nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất mới đi vào vận hành, bổ sung năng lực sản xuất cho địa phương.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn động lực tăng trưởng thu ngân sách của tỉnh

Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch cũng có chuyển biến tích cực. Hoạt động kích cầu tiêu dùng, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, góp phần mở rộng thị trường và tạo nguồn thu ngân sách.

Hoạt động thương mại ở Thanh Hóa cũng nghi nhận kết quả tích cực

Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư có thêm tín hiệu khả quan khi nhiều dự án được chấp thuận, số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Việc tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng tiếp tục được tập trung thực hiện, tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh nhìn nhận chất lượng, tính bền vững của tăng trưởng vẫn là vấn đề cần quan tâm. Nền kinh tế còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp, sản phẩm quy mô lớn; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, trong khi sản phẩm du lịch chưa thực sự đa dạng.

Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; những vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng, đặc biệt là nguồn cung cát phục vụ các công trình trọng điểm, chưa được xử lý căn cơ.

Những hạn chế này đòi hỏi Thanh Hóa phải tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng vững chắc hơn trong năm 2027.

Quyết tâm đạt mục tiêu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông yêu cầu toàn tỉnh tập trung đồng thời hai nhiệm vụ: hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026 và chủ động chuẩn bị điều kiện thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 ngay từ đầu năm.

Trước mắt, Thanh Hóa kiên định mục tiêu thu ngân sách năm 2026 đạt 70.000 tỷ đồng, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Bước sang năm 2027, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 11%, phấn đấu đạt mức cao hơn trong điều hành. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phải đạt từ 90.000 tỷ đồng trở lên.

Thanh Hóa đặt mục tiêu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng trong năm 2027

Để hiện thực hóa mục tiêu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giải phóng mặt bằng phải đi trước, gắn với chuẩn bị đầu tư. Các địa phương cần chủ động xử lý những thủ tục thuộc thẩm quyền, nhất là đất đai, bồi thường, tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Cùng với tháo gỡ khó khăn, ông Tô Anh Dũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện nghiêm tinh thần “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ là căn cứ đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng. Người đứng đầu đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu mà không có lý do khách quan phải kiểm điểm trách nhiệm.

Tăng trưởng bền vững tạo nền tảng để Thanh Hóa phát, cải thiện đời sống nhân dân và từng bước thoát nghèo.

Theo lãnh đạo tỉnh, mục tiêu thu ngân sách 90.000 tỷ đồng là thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp quyết liệt giữa các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, tăng trưởng không chỉ được đo bằng những con số mà phải tạo nền tảng phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân và mở rộng cơ hội phát triển cho Thanh Hóa trong những năm tới.

Lê Dương