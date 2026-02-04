Chuỗi sự kiện giới thiệu mùa vụ tại hệ thống bán lẻ hiện đại

Trong hai ngày 28 và 29/1, người tiêu dùng TP.HCM có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và thưởng thức táo Cosmic Crisp® ngay tại không gian mua sắm của MM Mega Market An Phú. Tại sự kiện, khách hàng không chỉ được dùng thử sản phẩm mà còn tìm hiểu thêm về nguồn gốc, đặc điểm nổi bật và quy trình sản xuất của giống táo này.

Khách hàng trải nghiệm thử táo Cosmic Crisp® tại sự kiện

Hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng quan tâm đến trái cây nhập khẩu chất lượng cao và các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Cosmic Crisp® - giống táo thế hệ mới từ bang Washington

Cosmic Crisp® là giống táo cao cấp được phát triển tại bang Washington (Hoa Kỳ), vùng trồng táo lớn nhất nước Mỹ. Đây là kết quả của hơn 20 năm nghiên cứu khoa học tại Đại học Bang Washington (Washington State University - WSU), với mục tiêu tạo ra một giống táo hội tụ cả hương vị hấp dẫn lẫn khả năng bảo quản vượt trội.

Giống táo này được lai tạo từ Honeycrisp - nổi tiếng với độ giòn và vị ngọt - và Enterprise - giống táo có khả năng lưu trữ tốt. Nhờ đó, Cosmic Crisp® sở hữu lớp vỏ đỏ sẫm đặc trưng với các đốm sáng li ti, phần thịt chắc, giòn, vị ngọt thanh kết hợp cùng chút chua nhẹ, phù hợp với nhiều đối tượng người tiêu dùng.

Một trong những điểm nổi bật của Cosmic Crisp® là khả năng giữ độ giòn lâu và hạn chế thâm nâu sau khi cắt. Đặc tính này giúp táo duy trì hình thức đẹp mắt và chất lượng ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Người tiêu dùng còn lựa chọn táo Cosmic Crisp® cho bữa ăn hàng ngày

Nhờ khả năng bảo quản tốt, Cosmic Crisp® phù hợp cho cả tiêu dùng tươi hằng ngày lẫn chế biến các món ăn, tráng miệng hoặc sử dụng trong dịch vụ ẩm thực. Đây cũng là yếu tố giúp giống táo này được đánh giá cao trong hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại.

Việt Nam - thị trường chiến lược của táo Washington

Phát biểu tại sự kiện, bà Lindsey Huber - Quản lý Marketing Quốc tế của Hiệp hội Táo Washington - cho biết, Việt Nam hiện là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của táo Washington tại châu Á. Trong vòng 20 năm, lượng táo Washington xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng từ khoảng 100 container vào năm 2004 lên gần 2.000 container vào năm 2024.

Theo bà Lindsey Huber, mức tăng trưởng này phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khi người Việt ngày càng quan tâm đến các sản phẩm trái cây nhập khẩu chất lượng cao, an toàn và có nguồn gốc rõ ràng.

Đại diện MM Mega Market Việt Nam, ông Đinh Quang Khôi - Giám đốc Marketing MM Mega Market - cho biết người tiêu dùng hiện nay đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng thực phẩm, tính minh bạch trong chuỗi cung ứng cũng như các tiêu chuẩn về dinh dưỡng và an toàn.

Ông Đinh Quang Khôi - Giám đốc Marketing MM Mega Market - phát biểu tại lễ khởi động mùa vụ Táo Cosmic Crisp® 2026

Theo ông Khôi, việc hợp tác cùng Hiệp hội Táo Washington để giới thiệu Táo Cosmic Crisp® thể hiện định hướng của MM Mega Market trong việc mang đến cho thị trường những sản phẩm có chất lượng ổn định, nguồn cung bền vững, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ tiêu dùng gia đình đến khối dịch vụ ẩm thực chuyên nghiệp.

Sẵn sàng phân phối rộng rãi trong mùa vụ 2026

Trong mùa vụ 2026, táo Cosmic Crisp® dự kiến sẽ tiếp tục được phân phối rộng rãi thông qua các hệ thống bán lẻ hiện đại, cửa hàng trái cây nhập khẩu và các kênh thương mại điện tử trên toàn quốc.

Táo Cosmic Crisp® tại các chuỗi siêu thị đã lên kệ hàng phục vụ người tiêu dùng Việt Nam

Việc khởi động mùa vụ Cosmic Crisp® 2026 không chỉ đánh dấu sự trở lại của một giống táo cao cấp tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Hiệp hội Táo Washington trong việc đồng hành cùng thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt đối với trái cây nhập khẩu chất lượng.