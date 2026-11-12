Từ vùng biển Okinawa, tảo nâu không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong văn hóa ẩm thực mà còn được biết đến với nguồn dưỡng chất tự nhiên, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tảo nâu là nhóm rong biển phân bố rộng tại các vùng ven biển, đặc biệt ở khu vực ôn đới và vùng nước lạnh. Trong đó, đảo Okinawa (Nhật Bản) nổi tiếng với nguồn tảo nâu Mozuku.

Okinawa hiện là vùng nuôi trồng tảo Mozuku lớn nhất Nhật Bản, đóng góp đáng kể vào nguồn cung nguyên liệu cho cả nước. Với điều kiện môi trường biển thuận lợi, Mozuku phát triển mạnh tại khu vực này và được biết đến nhờ thành phần hợp chất Fucoidan tự nhiên. Bên cạnh tảo nâu Mozuku, tảo Mekabu cũng là một loại nguyên liệu đáng chú ý. Đây là phần gốc có nếp gấp của rong Wakame (Undaria pinnatifida), chứa hợp chất Fucoidan cùng các thành phần dinh dưỡng khác, góp phần làm phong phú giá trị của nguồn nguyên liệu từ đại dương.

Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu

Fucoidan là một loại polysaccharide có chứa nhóm sulfate, được tìm thấy chủ yếu trong các loài rong biển màu nâu. Hợp chất này đang được nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc, đặc tính sinh học và tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Các nghiên cứu khoa học đã ghi nhận một số hoạt tính sinh học của Fucoidan. Tuy nhiên, đặc tính của Fucoidan có thể khác nhau tùy thuộc vào loài tảo, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sinh trưởng và phương pháp chiết xuất.

Điều này cho thấy Fucoidan không phải là một hợp chất có thành phần hoàn toàn đồng nhất trong mọi nguồn nguyên liệu. Việc nghiên cứu đặc điểm của từng loại Fucoidan có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tìm hiểu giá trị và tiềm năng ứng dụng của hợp chất này.

Bên cạnh Fucoidan, rong biển còn cung cấp chất xơ, khoáng chất và nhiều thành phần dinh dưỡng khác. Chất xơ góp phần hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, trong khi các khoáng chất tham gia vào nhiều chức năng thiết yếu của cơ thể. Nhờ đó, rong biển có thể trở thành một lựa chọn bổ sung đa dạng cho thực đơn hằng ngày.

Tảo nâu dưới lòng biển Okinawa. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Tảo nâu trong văn hóa ẩm thực Okinawa

Ẩm thực Nhật Bản nổi bật với sự đa dạng của các nhóm thực phẩm. Mỗi nguyên liệu mang đến những thành phần dinh dưỡng riêng, góp phần tạo nên sự phong phú về hương vị và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Tại Okinawa, điều kiện địa lý, khí hậu và lịch sử giao thương đã góp phần hình thành phong cách ẩm thực Ryukyu với nhiều nguyên liệu bản địa. Rau củ, đậu phụ, hải sản và các loại tảo biển là những thành phần quen thuộc trong bữa ăn của người dân địa phương. Trong đó, Mozuku được yêu thích nhờ kết cấu đặc trưng và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu.

Mozuku có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Phổ biến nhất là món Mozuku trộn giấm, đôi khi kết hợp cùng dưa chuột và gừng để tạo nên hương vị thanh mát. Ngoài ra, loại tảo này còn được dùng làm nguyên liệu cho món tempura, các món canh hoặc món xào.

Tảo nâu được xem là món ngon trong bữa ăn của người Nhật. Ảnh: Công ty TNHH Umi No Shizuku

Sự đa dạng trong cách chế biến cho thấy rong biển không chỉ là nguyên liệu bổ sung mà còn gắn bó với đời sống ẩm thực của người dân địa phương. Từ những món ăn truyền thống đến các sản phẩm chế biến hiện đại, nguồn nguyên liệu từ biển tiếp tục được khai thác và nghiên cứu theo nhiều cách khác nhau.

Từ nguồn nguyên liệu đại dương đến sản phẩm chăm sóc sức khỏe

Nhiều năm qua, các chuyên gia đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ứng dụng hợp chất Fucoidan từ tảo nâu, góp phần đưa nguồn dưỡng chất từ đại dương đến gần hơn với người dùng.

Được nghiên cứu và sản xuất tại Nhật Bản, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku ứng dụng công thức kết hợp Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, Mekabu cùng bột tinh chế từ sợi nấm Agaricus. Sản phẩm hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hoá.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku. Ảnh: Umi No Shizuku

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fucoidan Umi No Shizuku là sản phẩm được phân phối bởi công ty TNHH Umi No Shizuku và thuộc tập đoàn Kamerycah Foods (Nhật Bản). Khi nhập khẩu về Việt Nam, sản phẩm tiếp tục trải qua quy trình xét duyệt và chỉ được phân phối sau khi được cấp phép bởi Bộ Y tế theo quy định hiện hành. Sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang và dạng nước uống tiện lợi, phù hợp với nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

Fucoidan Umi No Shizuku

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(Nguồn: Công ty TNHH Umi No Shizuku)