Trong bài “World’s Largest Cave in Vietnam Has Its Own Weather System and Rainforest” (tạm dịch: Hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam có hệ thống thời tiết và rừng mưa riêng), T+L ca ngợi Sơn Đoòng là “kỳ quan thiên nhiên siêu thực”, sở hữu những vòm đá khổng lồ, rừng nguyên sinh, sông ngầm và khí hậu biệt lập.

Ảnh: Ryan Deboodt

Tạp chí nhấn mạnh, hang Sơn Đoòng đủ lớn để chứa trọn một tòa nhà 40 tầng. Những khối thạch nhũ ở đây đã tồn tại hàng triệu năm. "Sơn Đoòng là một trong những điểm đến kỳ vĩ nhất hành tinh. Mỗi năm, chỉ có khoảng 1.000 du khách đủ điều kiện tham quan hang động này.

Ảnh: Ryan Deboodt

Đây là một trải nghiệm phiêu lưu đặc biệt, nơi con người đứng trước sự vĩ đại và nguyên sơ của thiên nhiên, chỉ có thể im lặng mà thán phục", các biên tập viên của tạp chí chia sẻ. Họ khẳng định hành trình đến Sơn Đoòng không dành cho số đông.

Sơn Đoòng chính thức được sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là hang động lớn nhất thế giới vào năm 2009. Vào thời điểm kỷ lục được công nhận, nhiều chuyên gia cho biết hang động này có thể còn lớn hơn nữa vì chưa được khảo sát đầy đủ.

Ảnh: Ryan Deboodt

Việc hang Sơn Đoòng tiếp tục được truyền thông quốc tế chú ý là minh chứng sống động cho sức hút ngày càng rõ nét của du lịch mạo hiểm Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1937, Travel+Leisure là một trong những tạp chí du lịch hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ. Tạp chí này nổi tiếng với những bài viết chất lượng cao, hình ảnh đẹp và các bảng xếp hạng uy tín về điểm đến, khách sạn, hãng hàng không và trải nghiệm du lịch toàn cầu.

Với hàng triệu độc giả mỗi tháng, T+L không chỉ truyền cảm hứng du lịch mà còn được coi là nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy cho cả du khách và người làm trong ngành du lịch.