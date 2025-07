Thời điểm lý tưởng để trẻ tập đánh răng

Theo khuyến cáo từ Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (American Dental Association - ADA), trẻ nên được làm sạch khoang miệng từ khi mới sinh bằng cách lau nhẹ bằng gạc sạch và bắt đầu sử dụng bàn chải đánh răng khi chiếc răng đầu tiên mọc, khoảng từ 6 tháng tuổi trở đi. Đây là giai đoạn then chốt để hình thành thói quen vệ sinh răng miệng và phòng ngừa sớm các bệnh lý nha khoa như sâu răng hoặc viêm lợi.

Từ thời điểm mọc răng đầu tiên, phụ huynh nên duy trì việc vệ sinh miệng cho trẻ hai lần mỗi ngày, buổi sáng và trước khi đi ngủ, để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và mảng bám.

Thói quen đánh răng đúng cách và đều đặn sẽ giúp trẻ tránh được nhiều bệnh răng miệng

Kỹ thuật đánh răng đúng cách

Việc hướng dẫn trẻ đánh răng đúng kỹ thuật là yếu tố thiết yếu giúp đảm bảo hiệu quả làm sạch và duy trì sức khỏe răng miệng. Theo các chuyên gia, quy trình cơ bản gồm các bước sau:

- Trước tiên, phụ huynh cần chuẩn bị bàn chải có lông mềm, đầu nhỏ và kem đánh răng dành riêng cho trẻ.

- Lượng kem phù hợp chỉ bằng hạt đậu xanh.

- Làm ướt đầu bàn chải, sau đó chải nhẹ theo chiều vòng tròn hoặc từ trên xuống dưới.

- Cần đảm bảo làm sạch cả ba mặt: mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng.

- Mỗi vị trí nên chải từ 8 đến 10 lần.

- Sau khi chải răng, hướng dẫn trẻ nhổ bọt kem và súc miệng bằng nước sạch.

Trong giai đoạn đầu, trẻ chưa quen với việc đánh răng và đánh chưa kỹ, phụ huynh cần trực tiếp hỗ trợ trẻ và vệ sinh thêm khoang miệng của trẻ bằng gạc để loại bỏ hết cặn sữa, mảng bám.

Bàn chải sau khi sử dụng cần được rửa sạch và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh tiếp xúc với nguồn ẩm mốc.

Tạo thói quen vệ sinh răng miệng từ nhỏ

Một số loại kem đánh răng trên thị trường hiện nay được thiết kế riêng cho trẻ em, với công thức an toàn nếu chẳng may trẻ nuốt phải. Tổ chức Centers for Disease Control and Prevention (CDC) khuyến nghị không sử dụng kem đánh răng chứa fluor cho trẻ dưới 2 tuổi trừ khi có chỉ định của bác sĩ, vì nguy cơ gây nhiễm fluor quá mức (fluorosis) khi trẻ còn chưa biết nhổ.

Một trong những sản phẩm kem đánh răng dành cho trẻ nhỏ được cha mẹ quan tâm là kem đánh răng thảo dược Ích Nhi, có thành phần từ thiên nhiên như cúc la mã, keo ong, hương thảo…, giúp làm sạch nhẹ nhàng mà không tổn thương nướu và men răng nhạy cảm của trẻ.

Kem đánh răng thảo dược Ích Nhi

Nhà sản xuất Nam Dược cam kết, sản phẩm không chứa fluor, không paraben, có hương vị dễ chịu như dâu và dưa gang, giúp bé yêu thích việc vệ sinh răng miệng hơn.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo thay bàn chải đánh răng sau mỗi 3 tháng hoặc khi thấy lông bàn chải bị tòe, để đảm bảo hiệu quả làm sạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe răng miệng có liên quan trực tiếp đến sức khỏe tổng thể của trẻ, ảnh hưởng đến khả năng ăn uống, phát triển ngôn ngữ và sự tự tin trong giao tiếp. Việc xây dựng thói quen đánh răng đúng cách và đều đặn ngay từ những năm đầu đời sẽ giúp trẻ tránh được nhiều bệnh lý răng miệng, tiết kiệm chi phí điều trị và mang lại chất lượng sống tốt hơn về lâu dài.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Nam Dược)