Với mạng lưới hơn 100.000 điểm bán sau hơn 32 năm hiện diện cùng văn phòng quốc tế đầu tiên đặt tại TP.HCM, CEO Tập đoàn TCP Saravoot Yoovidhya khẳng định Việt Nam là mắt xích chiến lược trong định hướng tăng trưởng và thực thi ESG dài hạn.

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2026, ông Saravoot Yoovidhya, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn TCP, tham dự Diễn đàn Kết nối “Tiếp năng lượng cùng Thanh niên Việt Nam tiến bước”, gặp gỡ Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Cũng trong dịp này, ông đã chia sẻ về vị thế chiến lược của Việt Nam và cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Việt Nam giữ vị trí trọng yếu trong chiến lược ASEAN của TCP

- Năm 2026 là một năm rất đặc biệt với nhiều dấu mốc của TCP cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Ông cảm nhận như thế nào khi trở lại Việt Nam vào thời điểm này?

Trở lại Hà Nội vào thời điểm này mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Năm 2026 ghi nhận một sự giao thoa kỳ diệu: Tập đoàn TCP và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đánh dấu tròn 70 năm hình thành (1956 – 2026); hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; và đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường 7 năm TCP bền bỉ đồng hành cùng Trung ương Hội LHTN Việt Nam trên hành trình tiếp năng lượng cho người trẻ trên khắp Việt Nam.

Năm 1956, khi cha tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên của TCP tại Thái Lan, thì cùng thời điểm đó tại Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra đời để hiệu triệu ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hai hành trình khởi đầu cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng đã gặp nhau ở niềm tin chung vào sức mạnh con người.

Trải qua 70 năm, TCP đã phát triển từ một doanh nghiệp gia đình nhỏ thành doanh nghiệp hàng đầu, đưa thương hiệu chủ lực Red Bull đến với người tiêu dùng tại hơn 170 quốc gia trên thế giới. Nhưng với chúng tôi, những cột mốc này không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà quan trọng hơn là cơ hội để trả lời câu hỏi cốt yếu: Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai gì trong nửa thế kỷ tiếp theo? Với Việt Nam – nơi quan hệ hai nước đã được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, câu trả lời của TCP rất nhất quán: Chúng tôi muốn duy trì mối liên kết sâu sắc, cùng phát triển và tạo ra những giá trị chung bền vững với đất nước và con người Việt Nam trong dài hạn.

- 70 năm phát triển đã đưa TCP trở thành một tập đoàn có tầm vóc toàn cầu. Việt Nam giữ vị trí như thế nào trong chiến lược phát triển dài hạn của TCP tại ASEAN? Điều gì khiến TCP lựa chọn tiếp tục đầu tư và đồng hành lâu dài tại Việt Nam, thưa ông?

Trong chiến lược dài hạn của TCP tại ASEAN, Việt Nam luôn giữ vị trí trọng yếu. Sự gắn kết này được bồi đắp trong hơn 32 năm qua, khi các sản phẩm của chúng tôi – tiêu biểu là Red Bull – trở nên quen thuộc trong đời sống, lao động của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Đến năm 2018, chúng tôi đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi chọn TP.HCM là nơi thành lập văn phòng quốc tế đầu tiên của TCP ngoài Thái Lan, từng bước đầu tư bài bản vào cơ sở hạ tầng thị trường và mạng lưới phân phối hiện đã lên đến hơn 100.000 điểm bán trên toàn quốc.

Điều giữ chân và thôi thúc TCP tiếp tục đầu tư không chỉ là quy mô của một nền kinh tế năng động, mà chính là nguồn lực con người. Đội ngũ nhân sự của TCP Việt Nam hiện nay chủ yếu là các chuyên gia tài năng người Việt Nam - những người am hiểu sâu sắc văn hóa và thị trường bản địa – đang sát cánh làm việc cùng các đồng nghiệp đến từ Thái Lan.

Quan trọng hơn, Việt Nam sở hữu một thế hệ trẻ kiên cường, dồi dào năng lượng và giàu khát vọng vươn lên. Chúng tôi luôn tin rằng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp phải gắn liền với sự thịnh vượng của cộng đồng sở tại. Đó là lý do TCP không coi Việt Nam là thị trường ngắn hạn, mà là một phần không thể tách rời trong lịch sử phát triển của tập đoàn để cùng tạo dựng những giá trị bền vững.

TCP cam kết duy trì vai trò là một đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng thế hệ trẻ lan toả năng lượng tích cực và tiến bước tới tương lai.

Cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam

- TCP đã có 7 năm đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Khi nhìn lại chặng đường này, ông đánh giá như thế nào về những giá trị hai bên đã cùng vun đắp?

Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, chúng tôi tin rằng năng lượng đích thực đến từ chính mỗi con người. Bảy năm qua, mối quan hệ đối tác chân thành và bền bỉ với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã biến triết lý đó thành những kết quả thực chất, có thể đo lường được:

Chúng tôi cùng nhau tôn vinh 287 tấm gương thanh niên khuyết tật giàu ý chí và tiếp sức 14 dự án khởi nghiệp bền vững qua chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”; vinh danh 188 gương mặt trẻ dũng cảm, cống hiến thầm lặng tại giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Với thanh niên công nhân – động lực sản xuất của quốc gia, “Ngày hội Thanh niên công nhân” đã đi qua 18 tỉnh, thành, chăm sóc y tế miễn phí cho hơn 51.500 lao động và thu hút hơn 150.000 lượt tham gia. Song song đó, 22 Không gian Thể thao Thanh niên đang được hoàn thành trước cuối năm 2026, tạo sân chơi thể chất lành mạnh cho cộng đồng.

Những sáng kiến này đã đạt hơn 70 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội và quy tụ gần 100 đối tác cùng chung tay. Giá trị lớn nhất mà hai bên cùng vun đắp là đã trao cho người trẻ niềm tin rằng họ không bao giờ phải đơn độc trên hành trình vượt qua nghịch cảnh để khẳng định bản thân.

- Từ những trải nghiệm trong 7 năm đồng hành cùng thanh niên Việt Nam và nền tảng 70 năm của TCP, ông mong muốn Tập đoàn sẽ tiếp tục xây dựng những giá trị gì tại Việt Nam trong thời gian tới?

70 năm lịch sử giúp chúng tôi hiểu rằng: Sản phẩm, quy mô hay công nghệ đều có thể thay đổi, nhưng sự chính trực và trách nhiệm với cộng đồng là giá trị bất biến.

Tháng 5/2026, TCP và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2028. Trong chương mới này, chúng tôi chuyển trọng tâm từ "hỗ trợ một chiều" sang "đồng kiến tạo", biến sự ghi nhận thành những cơ hội cụ thể cho người trẻ; quan tâm sâu sắc hơn đến lao động trẻ và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đồng hành cùng Hội Sinh viên Việt Nam trong các dự án bảo tồn nguồn nước bền vững tại trường học và các cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn.

Về mặt vận hành, TCP kiên định với các mục tiêu ESG, thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong tái chế bao bì và đồng hành cùng lộ trình Net Zero 2050 của Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Phương Quỳnh (thực hiện)