Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng của nhiều tập đoàn Thái

Nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, trong đó Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng.

Tập đoàn SCG của Thái Lan vừa công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026, tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam. SCG ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,34 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trong kỳ đạt 394 triệu USD.

Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của SCG tại khu vực. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, SCG ghi nhận doanh thu tại Việt Nam đạt 37,12 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,42 tỷ USD), tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả ấn tượng này có được là nhờ hoạt động kinh doanh cải thiện và việc tái vận hành Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) từ cuối năm ngoái.

Lãnh đạo SCG khẳng định tiếp tục đầu tư lâu dài vào Việt Nam sau hơn 30 năm hiện diện, đồng thời mở rộng các dự án sản xuất, bao bì, vật liệu xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong khi đó, Thai Beverage (ThaiBev) dù doanh thu năm tài chính 2025 giảm nhẹ do sức mua suy yếu ở một số thị trường nhưng vẫn duy trì lợi nhuận cao nhờ kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của tập đoàn ThaiBev thông qua khoản đầu tư chi phối vào Sabeco và ThaiBev có lợi ích gián tiếp tại Vinamilk thông qua F&N.

Vinamilk cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Quý II/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 18.850 tỷ đồng, tăng 12,5%, lợi nhuận sau thuế hơn 3.167 tỷ đồng, tăng 28%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu tăng gần 18%, còn lợi nhuận tăng tới 37%.

Hệ thống Central Retail Việt Nam cam kết duy trì tỷ lệ hàng Việt Nam đạt trên 90%. Ảnh: NVCC

Với Central Retail, Việt Nam tiếp tục là động lực tăng trưởng nổi bật. Quý I/2026, doanh thu tại Việt Nam đạt khoảng 467 triệu USD, tăng 26% và chiếm khoảng 23% doanh thu toàn tập đoàn. Sau khi hoàn tất thoái vốn khỏi mảng kinh doanh điện máy Nguyễn Kim để tối ưu danh mục đầu tư, Central Retail tiếp tục mở rộng hệ thống GO!, Tops Market và trung tâm thương mại trên cả nước, đồng thời khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược dài hạn.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, C.P. Foods có bức tranh trái chiều khi doanh thu tại Việt Nam năm 2025 giảm 17%, xuống còn 101,3 tỷ baht. Dù vậy, Việt Nam vẫn là thị trường quốc tế lớn nhất của tập đoàn, đóng góp 18% tổng doanh thu toàn cầu, so với 8% tại Trung Quốc. Tập đoàn cũng đang lên kế hoạch đầu tư thêm hàng trăm triệu USD vào các dự án chế biến thịt và chăn nuôi tại Việt Nam.

Vì sao các tập đoàn Thái liên tục thắng lớn?

Điểm chung của các tập đoàn Thái là lựa chọn đầu tư dài hạn thay vì chỉ tập trung vào hoạt động thương mại.

SCG xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa ngành tại Việt Nam với hàng loạt khoản đầu tư quy mô lớn như Prime, Nhựa Bình Minh, Duy Tân Plastics, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cùng nhiều doanh nghiệp bao bì và vật liệu xây dựng. Những khoản đầu tư này giúp tập đoàn hiện diện sâu trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Đáng chú ý, Nhựa Bình Minh tiếp tục duy trì hiệu quả kinh doanh cao và chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ gần 149% mệnh giá, tương ứng tổng số tiền gần 1.217 tỷ đồng cho năm 2025. Với tỷ lệ sở hữu khoảng 55%, SCG là cổ đông nhận phần lớn khoản cổ tức này.

ThaiBev cũng lựa chọn chiến lược đầu tư thông qua các doanh nghiệp đầu ngành. Khoản đầu tư vào Sabeco giúp tập đoàn giữ vị trí hàng đầu tại thị trường bia Việt Nam, trong khi việc sở hữu gián tiếp cổ phần Vinamilk mang lại nguồn lợi nhuận ổn định từ doanh nghiệp sữa lớn nhất cả nước.

Central Retail lại tận dụng lợi thế hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 300 trung tâm thương mại và cửa hàng trên nhiều tỉnh, thành phố. Tập đoàn hợp tác với hơn 5.000 nhà cung cấp Việt Nam, tỷ lệ hàng Việt tại hệ thống GO! Việt Nam lên khoảng 95%, đồng thời đẩy mạnh mô hình bán lẻ đa kênh nhằm mở rộng tệp khách hàng.

Việc kiên trì đầu tư lâu dài, lựa chọn doanh nghiệp đầu ngành và xây dựng hệ sinh thái tại Việt Nam đang giúp các tập đoàn Thái gặt hái những món lợi khủng trong bối cảnh thị trường nhất là hàng tiêu dùng vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.