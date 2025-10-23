Ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, đại phương liên quan của tỉnh Lào Cai.

Về phía EVNNPT có ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), lãnh đạo các ban của EVNNPT.

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Lào Cai với EVNNPT

Còn rất nhiều vướng mắc

Lưới điện truyền tải cung cấp điện cho khu vực tỉnh Lào Cai có 5 trạm biến áp, với tổng dung lượng máy biến áp là 2.400MVA và nhiều đường dây 220kV-500kV kết nối và giải tỏa công suất nguồn điện trong khu vực.

Lưới điện truyền tải cấp điện cho khu vực tỉnh Lào Cai vận hành ổn định, tin cậy, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời điểm vận hành đầy tải và quá tải. Qua theo dõi, công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn tin cậy, cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội trong khu vực tỉnh Lào Cai, tuy nhiên, cần đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng để giải tỏa nguồn điện và tăng cường tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải của tỉnh Lào Cai các tháng cuối năm 2025 và các năm tiếp theo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai EVNNPT đang khẩn trương triển khai công tác đầu tư xây dựng các dự án lưới truyền tải điện gồm: Đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai; Đường dây 220kV Bát Xát - Bảo Thắng/TBA 500kV Lào Cai; TBA 220kV Bát Xát; TBA 220kV Lục Yên và đấu nối; TBA 220kV Nghĩa Lộ và Đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - Việt Trì; TBA 220kV Văn Bàn và đường dây 220kV Văn Bàn rẽ Than Uyên - Lào Cai.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đều gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đơn cử như dự án đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai đang phát sinh vướng mắc một số vị trí móng cột có sự chồng lấn với các quy hoạch khoáng sản, khu công nghiệp và các quy hoạch khác của địa phương.

Đối với Dự án TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - Việt Trì chưa có giá đất cụ thể nên chưa lập phương án bồi thường, niêm yết công khai và trình phê duyệt. Vì thế đến nay phần hành lang tuyến qua địa bàn tỉnh mới vận động bàn giao mặt bằng 11/102 khoảng cột.

Cùng với đó, một số dự án hiện vẫn chưa được tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư nên không thể triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT - Nguyễn Ngọc Tân báo cáo và nêu các kiến nghị tại buổi làm việc

Cần sự vào cuộc quyết liệt của địa phương

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Ngọc Tân đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các xã sớm ban hành thông báo thu hồi đất, sớm triển khai công tác xác định giá đất cụ thể và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ trong tháng 10/2025.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan sớm có ý kiến về hướng tuyến của các dự án. Trong trường hợp phải thực hiện điều chỉnh hướng, đề nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến để EVNNPT có cơ sở thực hiện, đồng thời có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ EVNNPT giới thiệu phương án điều chỉnh hướng tuyến, đồng thời đẩy nhanh công tác lựa chọn, thỏa thuận hướng tuyến điều chỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh Lào Cai cùng thảo luận, đưa ra các giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Ngô Hạnh Phúc chủ trì và kết luận buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Các dự án truyền tải điện được trên khai trên địa bàn tỉnh là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất lớn trong việc giải tỏa các nguồn điện trong tỉnh, đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã vào cuộc rất quyết liệt để từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tuy nhiên tiến độ chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn để sớm tháo gỡ những vướng mắc, đặc biệt là những đoạn tuyến phải điều chỉnh hướng tuyến. Các sở, ngành, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền để chung sức cùng chủ đầu tư. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ vào cuộc khẩn trương nhất để sớm tháo gỡ vướng mắc đưa các dự án về đích, đáp ứng đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(Nguồn: EVNNPT)