Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, tàu tuần tra của Hải đội Dân quân thường trực đã kịp thời cứu hộ thành công một tàu cá trên vùng biển bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, vào lúc 13h50 cùng ngày, trong khi thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu cá QNg 48988TS. Tàu bị thủng đáy do va chạm đá ngầm, nước tràn nhanh vào khoang, nguy cơ chìm cao.

Tàu được lai dắt về bờ. Ảnh: G.X

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 12 ngư dân do ông T.N.D. (53 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã triển khai 3 máy bơm điện để hút nước ra khỏi khoang máy, đồng thời di chuyển lưới và ngư cụ nhằm giảm tải cho phương tiện.

Sau đó, tàu bị nạn được tổ chức lai dắt vào vịnh Đà Nẵng và bàn giao cho Trạm Biên phòng Mân Quang để tiếp tục xử lý, chống chìm.