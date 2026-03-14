Đến 11h ngày 14/3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt 2 (Cục Đường sắt Việt Nam) đang phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sự cố tàu hàng trật bánh khi lưu thông qua khu vực đèo Hải Vân.

Sáng cùng ngày, tàu hàng AH1, đầu máy D18E-604 khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (thuộc địa phận TP Đà Nẵng) thì bị trật bánh 3 trục đầu máy.

Tại hiện trường, thanh ray phía bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến đoàn tàu mắc kẹt.

Thanh ray bị cong vẹo, đứt gãy. Ảnh: Bảo Phúc

Phòng Quản lý an toàn đường sắt 2 cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do đá từ sườn đèo rơi xuống làm gãy đường ray. Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đoàn Kim Tuấn – Đội trưởng Đội khách vận Ga Đà Nẵng cho biết việc khắc phục dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do sự cố xảy ra tại khu vực đèo. Đơn vị phải chuyển tải khách từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô (TP Huế) bằng đường bộ; có ít nhất 4 đoàn tàu thuộc diện chuyển tải hành khách, mỗi tàu có khoảng 100-150 người.

Trước đó, cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu, làm tuyến đường sắt qua khu vực này gián đoạn gần một ngày.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân dài khoảng 19,8km đã xuống cấp. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam từng đề xuất Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân trong giai đoạn 2026-2031 nhằm khắc phục điểm nghẽn năng lực thông qua trên đoạn tuyến từ Vinh đến Nha Trang.