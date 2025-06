Trong ấn bản trực tuyến Amazing Train Journeys được đăng tải gần đây, cẩm nang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet nhấn mạnh "du lịch bằng tàu hỏa luôn mang lại nhiều điều thú vị, những cuộc phiêu lưu và mở ra góc nhìn khác lạ".

Ảnh: Lonely Planet

Dựa trên các tiêu chí như cảnh quan ngoạn mục, giá trị văn hóa-lịch sử, trải nghiệm độc đáo,... Lonely Planet đã xếp tuyến đường sắt Thống Nhất của Việt Nam đứng đầu danh sách 24 hành trình tàu hỏa tuyệt vời nhất thế giới năm 2025.

Tạp chí giới thiệu tàu Thống Nhất là một trong những tuyến đường sắt được yêu thích nhất tại khu vực Đông Nam Á. Chuyến tàu dài 1.726km nối liền TPHCM và Hà Nội, khởi hành hàng ngày, đi qua các tỉnh thành từ Bắc vào Nam.

Theo Lonely Planet, đi tàu dọc mảnh đất chữ S là trải nghiệm ấn tượng. Chuyến tàu lướt qua các đô thị lịch sử và những bờ biển tuyệt đẹp.

Với ấn bản đầu tiên xuất bản năm 1973 mang tên Across Asia on the Cheap, Lonely Planet được mệnh danh là "đế chế" phát hành những cẩm nang du lịch thành công nhất thế giới, với hơn 145 triệu cuốn đã được bán ra.