Ngày 27/6/2025, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 59 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho năm 2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 59

Phát triển kinh tế - xã hội giữ vững đà tăng trưởng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Tây Ninh ước đạt 32.615 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.077 tỷ đồng, tăng 11,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt 7.374 tỷ đồng, bằng 56% dự toán và tăng 15,6% so cùng kỳ. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và khả năng thích ứng.

Công tác thu hút đầu tư có chuyển biến rõ nét, với 34 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn hơn 4.700 tỷ đồng; đầu tư nước ngoài đạt 415,9 triệu USD, tăng 1,48 lần. Tổng doanh thu du lịch 6 tháng đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 29%, với hơn 3,5 triệu lượt khách.

Các lĩnh vực an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, nổi bật là hoàn thành xây mới và sửa chữa 697 căn nhà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo - đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 92%. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 37,2%.

Tỉnh được Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quốc phòng an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tình hình tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ.

Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đà phát triển, tạo tiền đề, động lực hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU đề ra.

Hội nghị đánh giá cao việc tỉnh triển khai đồng bộ các nội dung xây dựng Đảng, từ công tác chính trị, tư tưởng đến tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát. Toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội 1.731 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là cấp xã và cấp tỉnh sau sáp nhập với Long An được tiến hành bài bản.

Đáng chú ý, Tây Ninh hoàn thành việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, từ 94 đơn vị còn 36 (gồm 26 xã, 10 phường). Sau sắp xếp, giảm 56 đầu mối hành chính cấp tỉnh và huyện; đồng thời hợp nhất các cơ quan báo chí, ban ngành theo đúng chủ trương tinh gọn bộ máy.

Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực điều hành như PAPI, PAR INDEX đều tăng mạnh, góp phần củng cố lòng tin của người dân và doanh nghiệp. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò trong vận động, chăm lo đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Tập trung đột phá giải ngân, đền bù, các dự án trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 là “vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền 2 cấp”, nâng cao hiệu lực quản lý, đảm bảo tăng trưởng và an sinh xã hội.

Tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu du lịch Đảo Nhím, Khu tham quan chuyên đề núi Bà Đen, các khu đô thị mới và trung tâm logistics.

Ngoài ra, Tây Ninh sẽ tiếp tục xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, triển khai mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đào tạo nhân lực. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng văn kiện và phương án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị lần thứ 59 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh là bước rà soát quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành các mục tiêu năm 2025 - năm bản lề chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng và tổ chức chính quyền mới sau sáp nhập. Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, đột phá và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

