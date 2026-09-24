An Phú – điểm kết nối quan trọng phía Đông TP.HCM

An Phú nằm trên hành lang kết nối giữa TP.HCM với các đô thị và khu công nghiệp lớn phía Đông, đồng thời có khả năng tiếp cận nhiều trục giao thông quan trọng như ĐT743, Mỹ Phước – Tân Vạn và Quốc lộ 13.

Bên cạnh mạng lưới đường bộ, khu vực còn được nghiên cứu bổ sung kết nối đường sắt đô thị thông qua tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên. Theo phương án nghiên cứu, tuyến đi qua khu vực An Phú với hai ga S10 và S11. Trong đó, ga S11 được đề xuất cách nút giao An Phú khoảng 250 m, cách ngã 6 An Phú khoảng 150 m, mở thêm hướng kết nối đường sắt đô thị cho khu vực.

Ga S11 được nghiên cứu tại khu vực An Phú, bổ sung thêm phương thức kết nối đường sắt đô thị cho khu vực.

Với vị trí tại An Phú, Tecco Felice Homes nằm trong khu vực hưởng lợi từ sự phát triển của hành lang giao thông này, đồng thời thuận tiện kết nối đến các khu vực thương mại, dịch vụ và việc làm lân cận.

Tecco Felice Homes – nhà đã có, tiện ích đã hiện hữu

Khác với những dự án còn trong quá trình xây dựng, Tecco Felice Homes đã hoàn thiện và đi vào vận hành, với cộng đồng cư dân sinh sống thực tế cùng hệ thống tiện ích nội khu đã hình thành.

Tecco Felice Homes tọa lạc tại khu vực An Phú, Thuận An, kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng.

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích ngoại khu như AEON Mall Canary, Lotte Mart, MM Mega Market, Bệnh viện Quốc tế Columbia, Bệnh viện Quốc tế Becamex, cùng hệ thống trường học và chợ dân sinh trong khu vực.

Vị trí dự án cũng thuận tiện kết nối đến các khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương và Sóng Thần – những khu vực tập trung đông chuyên gia, kỹ sư và người lao động. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ nhu cầu ở thực cũng như khả năng khai thác căn hộ trong khu vực có hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ phát triển.

Đáng chú ý, dự án đã hoàn thiện nên khách hàng có thể trực tiếp xem căn hộ, trải nghiệm không gian sống và chủ động nhận nhà, nhận sổ để đưa vào sử dụng.

Căn hộ 2 phòng ngủ từ khoảng 1,4 tỷ đồng

Bên cạnh lợi thế về vị trí và mức độ hoàn thiện, Tecco Felice Homes hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm căn hộ vừa tầm tài chính tại khu vực phía Đông TP.HCM.

Căn hộ 2 phòng ngủ có giá từ khoảng 1,4 tỷ đồng. Chính sách bán hàng hiện có mức chiết khấu lên tới 13,5%, kết hợp với lợi thế nhà đã hoàn thiện và sổ đã có, giúp khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu và sử dụng.

Mẫu căn hộ 2 phòng ngủ tại chung cư Tecco Felice Homes

Từ vị trí tại An Phú, lợi thế kết nối Metro trong tương lai, khả năng tiếp cận tiện ích và các khu công nghiệp, đến trạng thái đã hoàn thiện với cư dân đang sinh sống, Tecco Felice Homes sở hữu nhiều yếu tố phù hợp với nhu cầu an cư thực tế.

Nhà đã có – sổ đã có – tiện ích đã có – cư dân đã về ở, trong khi hạ tầng khu vực tiếp tục được đầu tư và mở rộng, tạo nên những lợi thế đáng chú ý của Tecco Felice Homes trong phân khúc căn hộ tại An Phú.

(Nguồn: An Phú Land)