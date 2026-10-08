Kids Run là một trong những hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, giải chạy được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, với thông điệp "Một bước chạy. Triệu bước tiến".

Trải qua nhiều mùa giải, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành nền tảng kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống khỏe mạnh và truyền cảm hứng vượt qua giới hạn bản thân tới hàng chục nghìn vận động viên trong nước và quốc tế.

Trong hệ sinh thái các hoạt động cộng đồng của giải đấu, Techcom Life tham gia với vai trò Nhà tài trợ chính Giải chạy thiếu nhi Kids Run, góp phần mở rộng trải nghiệm marathon tới thế hệ vận động viên tương lai và các gia đình Việt Nam.

Một ngày hội dành cho những vận động viên nhỏ tuổi

Ngay từ sáng sớm ngày 03/10 tại Vincom Plaza Long Biên, khu vực Kids Run sôi động với sự xuất hiện của hàng nghìn em nhỏ cùng phụ huynh.

Trên đường chạy 1,5km và 3km, các vận động viên nhí xuất hiện trong nhiều trang phục đầy màu sắc. Đặc biệt, cuộc thi hóa trang "Bước Chạy Ước Mơ" đã mang đến những hình ảnh ấn tượng với các chủ đề như siêu anh hùng nhí, thế giới cổ tích và nghề nghiệp mơ ước, biến ngày hội thể thao thành một không gian sáng tạo nơi trẻ em được tự do thể hiện cá tính và những ước mơ đầu đời của mình.

Không khí hào hứng lan tỏa từ khu vực xuất phát đến vạch đích khi các em được tiếp sức bằng tiếng cổ vũ của gia đình, bạn bè và cộng đồng yêu chạy bộ.

Đối với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên tham gia một giải chạy quy mô lớn.

"Lúc đầu con hơi hồi hộp, nhưng khi chạy cùng các bạn và nghe mọi người cổ vũ thì con thấy rất vui. Con muốn năm sau được chạy tiếp và chạy nhanh hơn nữa", một vận động viên nhí 9 tuổi chia sẻ sau khi hoàn thành cự ly của mình.

Nơi cả gia đình cùng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ

Không chỉ có đường chạy, Kids Run còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm giúp các gia đình tận hưởng trọn vẹn không khí của một ngày hội cuối tuần.

Tại khu vực trải nghiệm của Techcom Life, thông qua các trải nghiệm công nghệ và hoạt động tương tác dành cho gia đình, Techcom Life mong muốn biến sức khỏe chủ động trở thành một phần tự nhiên trong hành trình lớn khôn của trẻ em, đồng thời tạo thêm những khoảnh khắc gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Những hàng người xếp hàng chờ in tên lên áo chạy, các gia đình cùng nhau lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm hay tiếng cười vang lên từ các khu vực trò chơi đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt chương trình.

Đối với nhiều phụ huynh, điều ý nghĩa nhất không nằm ở thành tích mà là cơ hội để con trải nghiệm tinh thần thể thao trong một môi trường tích cực.

"Những tuần vừa qua chuẩn bị cho Kids Run, cả gia đình tôi đã dành thời gian tập luyện cùng con, đó là khoảnh khắc rất đáng nhớ. Hôm nay nhìn con tự tin hoàn thành cự ly và hào hứng kể về trải nghiệm của mình, tôi thấy đó là điều rất đáng giá với tuổi thơ của con cũng như tạo nên sự gắn kết cho cả gia đình trong hoạt động thể thao", một phụ huynh tham gia chương trình chia sẻ.

Gieo những nền tảng đầu tiên cho tương lai

Là đơn vị tài trợ chính của giải chạy thiếu nhi Kids Run, Techcom Life xem hoạt động này là một phần trong nỗ lực lan tỏa lối sống khỏe mạnh và chủ động tới cộng đồng.

Ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, cho biết:

"Tại Techcom Life, chúng tôi tin rằng một tương lai tốt đẹp hơn bắt đầu từ những lựa chọn chúng ta dành cho trẻ em hôm nay. Mỗi cơ hội giúp một em nhỏ vận động nhiều hơn, tự tin hơn và kiên cường hơn đều là một khoản đầu tư cho tương lai của Việt Nam.

Đó là lý do chúng tôi tự hào đồng hành cùng Kids Run trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank. Với chúng tôi, đây không chỉ là một giải chạy dành cho trẻ em mà còn là cơ hội để giúp các em xây dựng những nền tảng cần thiết để phát triển, theo đuổi ước mơ và đóng góp tích cực cho xã hội.

Thông qua Kids Run, chúng tôi đang từng bước hiện thực hóa triết lý Sống Trọn cũng như tầm nhìn 'Trao quyền tự chủ tương lai' bằng cách đồng hành cùng thế hệ trẻ ngay từ những bước khởi đầu."

Khép lại ngày hội, điều đọng lại không chỉ là những tấm huy chương hay những bức ảnh lưu niệm, mà còn là niềm vui của các em nhỏ khi hoàn thành đường chạy đầu tiên trong đời, niềm tự hào của cha mẹ khi chứng kiến con trưởng thành hơn và những giá trị tích cực mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Với Techcom Life, mỗi bước chạy đầu tiên của trẻ em không chỉ là một hoạt động thể thao, mà là một phần của hành trình xây dựng một thế hệ khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và sẵn sàng phát huy tối đa tiềm năng của mình. Kids Run cũng là cách Techcom Life hiện thực hóa triết lý Sống Trọn, đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, thay vì chỉ xuất hiện khi rủi ro xảy ra.

Thanh Loan