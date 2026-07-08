Với thông điệp "Chuẩn mực an tâm, vị thế xứng tầm", Infinite Care mở ra một chuẩn mực mới về trải nghiệm bảo hiểm sức khỏe cao cấp tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng gia tăng, đặc biệt là mong muốn tiếp cận các cơ sở y tế hàng đầu trong nước và quốc tế, Infinite Care được thiết kế để mang đến sự an tâm toàn diện trước những rủi ro sức khỏe không lường trước, đồng thời hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý ngân sách y tế cho cả gia đình.

Giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện với nhiều quyền lợi vượt trội

Infinite Care sở hữu nhiều ưu điểm khác biệt, hướng tới những khách hàng có kỳ vọng cao về chất lượng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm dịch vụ, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân, khách hàng cao cấp, thế hệ thịnh vượng mới.

Sản phẩm cung cấp quyền lợi bảo vệ lên đến 5 tỷ đồng mỗi năm, thuộc nhóm mức bảo vệ hàng đầu trên thị trường bảo hiểm sức khỏe hiện nay. Đặc biệt, khách hàng có thể tiếp cận mạng lưới cơ sở y tế thuộc phạm vi bảo hiểm tại Việt Nam và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp năm châu, mang đến sự an tâm trong việc chăm sóc sức khỏe dù ở trong nước hay quốc tế.

Một trong những điểm ưu việt của Infinite Care là tính năng Gia đình san sẻ, cho phép các thành viên tham gia bảo hiểm trong cùng một gia đình chia sẻ phần Giới hạn năm điều trị nội trú chưa sử dụng. Cơ chế linh hoạt này giúp tối ưu hóa nguồn lực bảo vệ chung của gia đình, đảm bảo quyền lợi được phân bổ hiệu quả theo nhu cầu thực tế của từng thành viên.

Bên cạnh đó, Infinite Care mang đến những quyền lợi đặc biệt được thiết kế lấy khách hàng làm trọng tâm. Cụ thể, Chi phí Giường & Phòng theo chi phí thực tế mà không bị giới hạn bởi định nghĩa "Chi phí Giường & Phòng tiêu chuẩn" vốn phổ biến trên thị trường; bảo vệ trước tất cả các bệnh ung thư, dù điều trị ngoại trú, trong ngày hay nội trú; đồng thời gia tăng thêm 100% Giới hạn năm cho điều trị nội trú tại bệnh viện công khi khách hàng đã sử dụng hết giới hạn ban đầu.

Trải nghiệm bồi thường được tái định nghĩa với công nghệ AI

Infinite Care mang đến một chuẩn mực trải nghiệm bồi thường hoàn toàn mới. Lần đầu tiên trên thị trường Việt Nam, khách hàng có thể nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe mà không cần điền biểu mẫu: chỉ vài chạm trên ứng dụng, công nghệ AI tự động trích xuất thông tin từ chứng từ y tế và hoàn tất hồ sơ. Khách hàng nhận phản hồi trong vòng 5 phút và theo dõi trạng thái xử lý theo thời gian thực ngay trên ứng dụng.

Quy trình số hóa này không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết quyền lợi mà còn nâng cao tính minh bạch, mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng và gia đình

Infinite Care tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của Techcom Life: đặt khách hàng và gia đình vào trung tâm của mọi giải pháp. Từ mức bảo vệ vượt trội, cơ chế chia sẻ quyền lợi linh hoạt, đến trải nghiệm số hiện đại và thuận tiện - mỗi yếu tố đều được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng một nền tảng sức khỏe vững chắc cho tương lai.

Đây cũng là bước tiếp theo trong lộ trình Techcom Life hiện thực hóa triết lý "Sống Trọn vẹn mỗi ngày" - nơi mỗi khách hàng và gia đình có thể chủ động trước những rủi ro y tế và an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (Techcom Life), được thành lập bởi Techcombank, hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm, phát triển trên nền tảng công nghệ - dữ liệu, định hướng AI-first. Với tầm nhìn “Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai”, Techcom Life tập trung vào ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng, nâng cao chất lượng sống - góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt. Tham khảo thêm thông tin tại website: https://www.techcomlife.com/

(Nguồn: Techcom Life)