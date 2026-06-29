Về vấn đề này, Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025, mức đóng BHYT hằng tháng đối với nhóm tham gia theo hộ gia đình được xác định trên mức lương cơ sở và nguyên tắc giảm dần:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Theo Bộ Y tế, quy định này vừa bảo đảm tính công bằng, thuận lợi trong việc tham gia BHYT vừa phù hợp với cơ chế Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng, bởi chính sách hỗ trợ được tính toán trên cơ sở mức đóng theo lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết đến hết năm 2025, cả nước có 97,65 triệu người tham gia BHYT thực tế, tương đương độ bao phủ 95,16% dân số. Hiện số người tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình khoảng 23 triệu người.

Với hình thức đóng BHYT theo hộ gia đình, người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là đóng 1.263.600 đồng/năm, tương đương hơn 105.000 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, số tiền đóng BHYT hàng tháng của người thứ 1 sẽ tăng lên 113.850 đồng/tháng.

Đề xuất miễn phí BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên

Cử tri tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị xem xét, miễn phí BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên và hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho cựu chiến binh nhập ngũ trước năm 1975 nhằm động viên, ghi nhận sự đóng góp của họ.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị miễn phí BHYT cho người từ 60 tuổi trở lên và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét trên cơ sở khả năng cân đối Quỹ BHYT và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống chính sách.

Ngoài ra, Nghị định số 188/2025 đã quy định: Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ đóng cho các đối tượng cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu và mức hỗ trợ đóng cho các đối tượng không được hưởng mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Với đề xuất chính sách cho cựu chiến binh nhập ngũ trước năm 1975, Bộ Y tế cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát và xác định các nhóm đối tượng phù hợp. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành quản lý đối tượng, Bộ Y tế sẽ tiến hành đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước, đồng thời tham mưu phương án hỗ trợ mua thẻ BHYT một cách hợp lý, bảo đảm công bằng.