4 năm đồng hành cùng nguồn nhân lực công nghệ miền Trung

Khởi đầu tại Đà Nẵng từ năm 2022 với vỏn vẹn 8 nhân sự, Techvify đã từng bước khẳng định vị thế là điểm đến nghề nghiệp hấp dẫn cho các kỹ sư phần mềm địa phương. Đội ngũ nhân sự tại đây ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm, song hành cùng sự mở rộng nhanh chóng của các dự án công nghệ lớn.

Đại diện Ban lãnh đạo Techvify thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở mới tại Đà Nẵng

Việc chuyển đến trụ sở mới có quy mô lớn hơn tại Công viên Phần mềm số 2 (đường Như Nguyệt, phường Hải Châu) thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của đội ngũ trong suốt 4 năm qua. Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp Techvify tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và sẵn sàng cho các giai đoạn bứt phá quy mô lớn hơn trong tương lai.

Đội ngũ lãnh đạo Techvify trong buổi lễ khai trương trụ sở mới

Môi trường làm việc chuẩn quốc tế theo tinh thần “Live - Work - Grow”

Trụ sở mới rộng gần 1.000m² với sức chứa hơn 200 vị trí làm việc, được đầu tư hiện đại và sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Hàn. Không gian được thiết kế mở, chú trọng sự kết nối và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho nhân sự thông qua các khu vực tiện ích như khu giải trí, phòng đọc sách và khu pha chế.

Không gian làm việc hiện đại, ngập tràn ánh sáng tự nhiên của văn phòng Techvify tại Công viên Phần mềm số 2

Bằng việc cung cấp môi trường làm việc chuẩn quốc tế cùng cơ hội trực tiếp tham gia các dự án phần mềm quy mô lớn từ Nhật Bản, Mỹ và APAC, Techvify Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghệ (Technology Hub) thực thụ của Techvify. Đây là bước đi chiến lược cho một hành trình phát triển dài hạn, góp phần giữ chân nguồn nhân lực IT chất lượng cao ngay tại miền Trung, giúp các kỹ sư trẻ yên tâm phát triển sự nghiệp mà không cần dịch chuyển đến các thành phố lớn.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu - CEO Techvify chia sẻ về tầm nhìn sắp tới

"Techvify Đà Nẵng là minh chứng rõ nhất cho tầm nhìn và sự cam kết quyết liệt của công ty đối với khu vực miền Trung. Từ những ngày đầu tiên gian khó khi còn phải đi tìm từng góc văn phòng nhỏ, đến hôm nay chúng ta đã đứng ở một không gian hiện đại, quy mô hơn tại Công viên Phần mềm số 2. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần “đã làm là làm đến cùng”, Techvify Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mở ra một chương mới đầy bứt phá", anh Nguyễn Xuân Hiếu (CEO) - Đại diện Ban lãnh đạo Techvify chia sẻ.

Đội ngũ nhân sự của Techvify Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trong ngày khai trương văn phòng mới

Techvify là công ty dịch vụ công nghệ Việt Nam, với tầm nhìn trở thành AI-Powered Enterprise Engineering Partner hàng đầu trong kỷ nguyên AI. Năm 2026 được xác định là năm bứt phá của Techvify, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quốc tế hóa của công ty. Với mạng lưới vận hành quy mô toàn cầu, 3 văn phòng tại Việt Nam, 2 tại Nhật Bản cùng hai văn phòng mới tại Singapore và Hàn Quốc, Techvify cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm tích hợp AI cho hơn 300 đối tác doanh nghiệp trải khắp châu Á, châu Âu, châu Úc và Bắc Mỹ, với cam kết vận hành tin cậy, đạt chuẩn quản trị và bảo mật doanh nghiệp.

Thanh Loan