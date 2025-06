Tên gọi và dự kiến nơi đặt trụ sở 129 xã, phường của tỉnh Ninh Bình mới sau sắp xếp, sáp nhập như sau:

Các xã, phường hình thành từ tỉnh Nam Định

Trụ sở hành chính tỉnh Nam Định

1. Thành lập xã Nam Trực trên cơ sở sắp xếp thị trấn Nam Giang, xã Nam Cường và xã Nam Hùng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Nam Trực hiện nay.

2. Thành lập xã Nam Minh trên cơ sở sắp xếp xã Nam Dương, Bình Minh và Nam Tiến. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Bình Minh hiện nay.

3. Thành lập xã Nam Đồng trên cơ sở sắp xếp trên cơ sở sắp xếp xã Đồng Sơn và xã Nam Thái. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Đồng Sơn hiện nay.

4. Thành lập xã Nam Ninh trên cơ sở sắp xếp xã Nam Hoa, Nam Lợi, Nam Hải và Nam Thanh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Nam Thanh hiện nay.

5. Thành lập xã Nam Hồng trên cơ sở sắp xếp xã Tân Thịnh, Nam Thắng và Nam Hồng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Tân Thịnh hiện nay.

6. Thành lập xã Minh Tân trên cơ sở sắp xếp xã Cộng Hòa và xã Minh Tân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Minh Tân hiện nay.

7. Thành lập xã Hiển Khánh trên cơ sở sắp xếp xã Hợp Hưng, Trung Thành, Quang Trung và Hiển Khánh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hợp Hưng hiện nay.

8. Thành lập xã Vụ Bản trên cơ sở sắp xếp thị trấn Gôi, xã Kim Thái và xã Tam Thanh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Vụ Bản hiện nay.

9. Thành lập xã Liên Minh trên cơ sở sắp xếp xã Vĩnh Hào, Đại Thắng và Liên Minh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Đại Thắng hiện nay.

10. Thành lập xã Ý Yên trên cơ sở sắp xếp xã Yên Phong và xã Hồng Quang (huyện Ý Yên), xã Yên Khánh, thị trấn Lâm. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Ý Yên.

11. Thành lập xã Yên Đồng trên cơ sở sắp xếp xã Yên Đồng, Yên Trị và Yên Khang. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Đồng hiện nay.

12. Thành lập xã Yên Cường trên cơ sở sắp xếp xã Yên Nhân và xã Yên Lộc, xã Yên Phúc, xã Yên Cường. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Cường hiện nay.

13. Thành lập xã Vạn Thắng trên cơ sở sắp xếp xã Yên Thắng, Yên Tiến và Yên Lương. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Thắng hiện nay.

14. Thành lập xã Vũ Dương trên cơ sở sắp xếp xã Yên Mỹ, Yên Bình, Yên Dương và Yên Ninh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Dương hiện nay.

15. Thành lập xã Tân Minh trên cơ sở sắp xếp xã Trung Nghĩa, xã Tân Minh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Tân Minh hiện nay.

16. Thành lập xã Phong Doanh trên cơ sở sắp xếp xã Phú Hưng, Yên Thọ và Yên Chính. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Chính hiện nay.

17. Thành lập xã Cổ Lễ trên cơ sở sắp xếp thị trấn Cổ Lễ, xã Trung Đông và xã Trực Tuấn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Trực Ninh hiện nay.

18. Thành lập xã Ninh Giang trên cơ sở sắp xếp xã Trực Chính, Phương Định và Liêm Hải. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Liêm Hải hiện nay.

19. Thành lập xã Cát Thành trên cơ sở sắp xếp thị trấn Cát Thành, xã Việt Hùng và xã Trực Đạo. Trụ sở mới đặt tại trụ sở thị trấn Cát Thành hiện nay.

20. Thành lập xã Trực Ninh trên cơ sở sắp xếp xã Trực Thanh, Trực Nội và Trực Hưng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Trực Nội hiện nay.

21. Thành lập xã Quang Hưng trên cơ sở sắp xếp xã Trực Khang, Trực Mỹ và Trực Thuận. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Trực Khang hiện nay.

22. Thành lập xã Minh Thái trên cơ sở sắp xếp xã Trực Đại, Trực Thái và Trực Thắng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Trực Đại hiện nay.

23. Thành lập xã Ninh Cường trên cơ sở sắp xếp thị trấn Ninh Cường, xã Trực Cường và xã Trực Hùng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở thị trấn Ninh Cường hiện nay.

24. Thành lập xã Xuân Trường trên cơ sở sắp xếp thị trấn Xuân Trường và các xã Xuân Phúc, Xuân Ninh, Xuân Ngọc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Xuân Trường hiện nay.

25. Thành lập xã Xuân Hưng trên cơ sở sắp xếp xã Xuân Vinh, Trà Lũ và Thọ Nghiệp. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Trà Lũ hiện nay.

26. Thành lập xã Xuân Giang trên cơ sở sắp xếp xã Xuân Tân, Xuân Phú và Xuân Giang. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Xuân Giang hiện nay.

27. Thành lập xã Xuân Hồng trên cơ sở sắp xếp xã Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Thượng và Xuân Hồng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Xuân Hồng hiện nay.

28. Thành lập xã Hải Hậu trên cơ sở sắp xếp thị trấn Yên Định, xã Hải Trung và xã Hải Long. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Hải Hậu hiện nay.

29. Thành lập xã Hải Anh trên cơ sở sắp xếp xã Hải Minh, Hải Đường và Hải Anh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hải Anh hiện nay.

30. Thành lập xã Hải Tiến trên cơ sở sắp xếp thị trấn Cồn, xã Hải Sơn và xã Hải Tân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của thị trấn Cồn hiện nay.

31. Thành lập xã Hải Hưng trên cơ sở sắp xếp xã Hải Nam, Hải Lộc và Hải Hưng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hải Hưng hiện nay.

32. Thành lập xã Hải An trên cơ sở sắp xếp xã Hải Phong, Hải Giang và Hải An. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hải Phong hiện nay.

33. Thành lập xã Hải Quang trên cơ sở sắp xếp xã Hải Đông, Hải Tây và Hải Quang. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hải Tây hiện nay.

34. Thành lập xã Hải Xuân trên cơ sở sắp xếp xã Hải Phú, Hải Hòa và Hải Xuân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hải Xuân hiện nay.

35. Thành lập xã Hải Thịnh trên cơ sở sắp xếp thị trấn Thịnh Long, xã Hải Châu và xã Hải Ninh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở thị trấn Thịnh Long hiện nay.

36. Thành lập xã Giao Minh trên cơ sở sắp xếp xã Giao Thiện, Giao Hương và Giao Thanh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Giao Thiện hiện nay.

37. Thành lập xã Giao Hòa trên cơ sở sắp xếp xã Hồng Thuận, Giao An và Giao Lạc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Giao Lạc hiện nay.

38. Thành lập xã Giao Thủy trên cơ sở sắp xếp thị trấn Giao Thủy và xã Bình Hòa. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Giao Thủy hiện nay.

39. Thành lập xã Giao Phúc trên cơ sở sắp xếp xã Giao Xuân, Giao Hà và Giao Hải. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Giao Hải hiện nay.

40. Thành lập xã Giao Hưng trên cơ sở sắp xếp xã Giao Nhân, Giao Long và Giao Châu. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của xã Giao Nhân hiện nay.

41. Thành lập xã Giao Bình trên cơ sở sắp xếp xã Giao Yến, Bạch Long và Giao Tân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Giao Yến hiện nay.

42. Thành lập xã Giao Ninh trên cơ sở sắp xếp thị trấn Quất Lâm, xã Giao Phong và xã Giao Thịnh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Giao Phong hiện nay.

43. Thành lập xã Đồng Thịnh trên cơ sở sắp xếp xã Hoàng Nam và Đồng Thịnh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Đồng Thịnh.

44. Thành lập xã Nghĩa Hưng trên cơ sở sắp xếp thị trấn Liễu Đề và các xã Nghĩa Thái, Nghĩa Châu, Nghĩa Trung. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện uỷ - UBND huyện Nghĩa Hưng hiện nay.

45. Thành lập xã Nghĩa Sơn trên cơ sở sắp xếp xã Nghĩa Lạc và Nghĩa Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Nghĩa Sơn hiện nay.

46. Thành lập xã Hồng Phong trên cơ sở sắp xếp xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong và Nghĩa Phú. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Nghĩa Phong hiện nay.

47. Thành lập xã Quỹ Nhất trên cơ sở sắp xếp thị trấn Quỹ Nhất, xã Nghĩa Thành và xã Nghĩa Lợi. Trụ sở mới đặt tại trụ sở thị trấn Quỹ Nhất hiện nay.

48. Thành lập xã Nghĩa Lâm trên cơ sở sắp xếp xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải và Nghĩa Lâm. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Nghĩa Hải hiện nay.

49. Thành lập xã Rạng Đông trên cơ sở sắp xếp xã Nam Điền (huyện Nghĩa Hưng), xã Phúc Thắng và thị trấn Rạng Đông. Trụ sở mới đặt tại trụ sở thị trấn Rạng Đông hiện nay.

50. Thành lập phường Nam Định trên cơ sở sắp xếp phường Quang Trung, Vị Xuyên, Lộc Vượng, Cửa Bắc, Trần Hưng Đạo, Năng Tĩnh, Cửa Nam và xã Mỹ Phúc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở UBND TP Nam Định hiện nay.

51. Thành lập phường Thiên Trường trên cơ sở sắp xếp phường Lộc Hạ, xã Mỹ Tân và xã Mỹ Trung. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Lộc Hạ hiện nay.

52. Thành lập phường Đông A trên cơ sở sắp xếp phường Lộc Hòa, xã Mỹ Thắng và xã Mỹ Hà. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Lộc Hòa hiện nay.

53. Thành lập phường Vị Khê trên cơ sở sắp xếp xã Nam Điền (huyện Nam Trực) và phường Nam Phong. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Nam Điền hiện nay.

54. Thành lập phường Thành Nam trên cơ sở sắp xếp phường Mỹ Xá và xã Đại An. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Mỹ Xá hiện nay.

55. Thành lập phường Trường Thi trên cơ sở sắp xếp phường Trường Thi và xã Thành Lợi. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của xã Thành Lợi hiện nay.

56. Thành lập phường Hồng Quang trên cơ sở sắp xếp xã Hồng Quang (huyện Nam Trực), xã Nghĩa An và phường Nam Vân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Hồng Quang hiện nay.

57. Thành lập phường Mỹ Lộc cơ sở sắp xếp phường Hưng Lộc, xã Mỹ Thuận và xã Mỹ Lộc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của UBND huyện Mỹ Lộc (cũ).

Các xã, phường hình thành từ tỉnh Hà Nam

Một góc TP Phủ Lý nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Hà Nam

58. Thành lập xã Bình Lục trên cơ sở sắp xếp xã Bình Nghĩa, Tràng An và Đồng Du. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Bình Nghĩa hiện nay.

59. Thành lập xã Bình Mỹ trên cơ sở sắp xếp thị trấn Bình Mỹ, xã Đồn Xá và xã La Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Bình Lục.

60. Thành lập xã Bình An trên cơ sở sắp xếp xã Trung Lương, Ngọc Lũ và Bình An. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Bình An hiện nay.

61. Thành lập xã Bình Giang trên cơ sở sắp xếp xã Bồ Đề, Vũ Bản và An Ninh. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Bồ Đề hiện nay.

62. Thành lập xã Bình Sơn trên cơ sở sắp xếp xã Tiêu Động, An Lão và An Đổ. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Tiêu Động hiện nay.

63. Thành lập xã Liêm Hà trên cơ sở sắp xếp xã Liêm Phong, Liêm Cần và Thanh Hà. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Liêm Cần hiện nay.

64. Thành lập xã Tân Thanh trên cơ sở sắp xếp thị trấn Tân Thanh, xã Thanh Thủy và xã Thanh Phong. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện ủy - HĐND – UBND huyện Thanh Liêm.

65. Thành lập xã Thanh Bình trên cơ sở sắp xếp xã Liêm Sơn, Liêm Thuận và Liêm Túc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Liêm Sơn hiện nay.

66. Thành lập xã Thanh Lâm trên cơ sở sắp xếp xếp xã Thanh Nghị, Thanh Tân và Thanh Hải. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Thanh Nghị hiện nay.

67. Thành lập xã Thanh Liêm trên cơ sở sắp xếp xếp xã Thanh Hương, Thanh Tâm và Thanh Nguyên. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Thanh Nguyên hiện nay.

68. Thành lập xã Lý Nhân trên cơ sở sắp xếp xã Chính Lý, Hợp Lý và Văn Lý. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Chính Lý hiện nay.

69. Thành lập xã Nam Xang trên cơ sở sắp xếp xã Công Lý, Nguyên Lý và Đức Lý. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Đức Lý hiện nay.

70. Thành lập xã Bắc Lý trên cơ sở sắp xếp xã Chân Lý, Đạo Lý và Bắc Lý. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Đạo Lý hiện nay.

71. Thành lập xã Vĩnh Trụ trên cơ sở sắp xếp thị trấn Vĩnh Trụ, xã Nhân Chính và xã Nhân Khang. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Lý Nhân hiện nay.

72. Thành lập xã Trần Thương trên cơ sở sắp xếp xã Trần Hưng Đạo, Nhân Nghĩa và Nhân Bình. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Trần Hưng Đạo hiện nay.

73. Thành lập xã Nhân Hà trên cơ sở sắp xếp xã Nhân Thịnh, Nhân Mỹ và Xuân Khê. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Nhân Mỹ hiện nay.

74. Thành lập xã Nam Lý trên cơ sở sắp xếp xã Tiến Thắng, Phú Phúc và Hòa Hậu. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Tiến Thắng hiện nay.

75. Thành lập phường Duy Tiên trên cơ sở sắp xếp xã Chuyên Ngoại, Trác Văn, Yên Nam và một phần phường Hòa Mạc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Thị ủy - HĐND – UBND thị xã Duy Tiên.

76. Thành lập phường Duy Tân trên cơ sở sắp xếp phường Châu Giang, xã Mộc Hoàn và phần còn lại của phường Hòa Mạc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Châu Giang hiện nay.

77. Thành lập phường Đồng Văn trên cơ sở sắp xếp phường Bạch Thượng, Yên Bắc và Đồng Văn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Yên Bắc hiện nay.

78. Thành lập phường Duy Hà trên cơ sở sắp xếp phường Duy Minh, Duy Hải và một phần phường Hoàng Đông. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Duy Minh hiện nay.

79. Thành lập phường Tiên Sơn trên cơ sở sắp xếp phường Tiên Sơn, và một phần phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Tiên Ngoại hiện nay.

80. Thành lập phường Tam Chúc trên cơ sở sắp xếp phường Ba Sao, xã Khả Phong và xã Thuỵ Lôi. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Khả Phong hiện nay.

81. Thành lập phường Kim Bảng trên cơ sở sắp xếp phường Quế, phường Ngọc Sơn và xã Văn Xá. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Thị ủy - HĐND - UBND thị xã Kim Bảng hiện nay.

82. Thành lập phường Hà Nam trên cơ sở sắp xếp phường Lam Hạ, phường Tân Hiệp, một phần phường Quang Trung, một phần phường Hoàng Đông, một phần phường Tiên Nội, một phần xã Tiên Ngoại. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Tân Hiệp hiện nay.

83. Thành lập phường Phù Vân trên cơ sở sắp xếp phường Lê Hồng Phong, xã Kim Bình và xã Phù Vân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của Sở GD-ĐT và MTTQ tỉnh Hà Nam hiện nay.

84. Thành lập phường Châu Sơn trên cơ sở sắp xếp phường Thanh Tuyền, phường Châu Sơn và thị trấn Kiện Khê. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Châu Sơn hiện nay.

85. Thành lập phường Phủ Lý trên cơ sở sắp xếp phường Châu Cầu, Thanh Châu, Liêm Chính và một phần phường Quang Trung. Trụ sở mới đặt tại trụ sở UBND tỉnh Hà Nam hiện nay.

86. Thành lập phường Liêm Tuyền trên cơ sở sắp xếp phường Tân Liêm, xã Đinh Xá và xã Trịnh Xá. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Tân Liêm hiện nay.

87. Thành lập phường Lê Hồ trên cơ sở sắp xếp phường Đại Cương, Đồng Hoá và Lê Hồ. Trụ sở mới đặt tại trụ sở của phường Lê Hồ hiện nay.

88. Thành lập phường Nguyễn Úy trên cơ sở sắp xếp phường Tượng Lĩnh, phường Tân Sơn và xã Nguyễn Úy. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Tượng Lĩnh hiện nay.

89. Thành lập phường Lý Thường Kiệt trên cơ sở sắp xếp xã Liên Sơn và Thanh Sơn, phường Thi Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Thi Sơn hiện nay.

90. Thành lập phường Kim Thanh trên cơ sở sắp xếp phường Tân Tựu và xã Hoàng Tây. Trụ sở mới đặt tại trụ sở phường Tân Tựu hiện nay.

Các xã, phường hình thành từ tỉnh Ninh Bình

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình

91. Thành lập xã Gia Viễn trên cơ sở sắp xếp thị trấn Thịnh Vượng và xã Gia Hòa. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Gia Viễn hiện nay.

92. Thành lập xã Đại Hoàng trên cơ sở sắp xếp xã Tiến Thắng, Gia Phương và Gia Trung. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Tiến Thắng hiện nay.

93. Thành lập xã Gia Hưng trên cơ sở sắp xếp xã Liên Sơn, Gia Phú và Gia Hưng. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Gia Phú hiện nay.

94. Thành lập xã Gia Phong trên cơ sở sắp xếp xã Gia Lạc, Gia Minh và Gia Phong. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Gia Phong hiện nay.

95. Thành lập xã Gia Vân trên cơ sở sắp xếp xã Gia Lập, xã Gia Vân và một phần xã Gia Tân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Gia Tân hiện nay.

96. Thành lập xã Gia Trấn trên cơ sở sắp xếp xã Gia Thanh, Gia Xuân và Gia Trấn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Gia Trấn hiện nay.

97. Thành lập xã Nho Quan trên cơ sở sắp xếp thị trấn Nho Quan, xã Đồng Phong và xã Yên Quang. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện Ủy - UBND huyện Nho Quan hiện nay.

98. Thành lập xã Gia Lâm trên cơ sở sắp xếp xã Gia Sơn, Xích Thổ và Gia Lâm. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Gia Lâm hiện nay.

99. Thành lập xã Gia Tường trên cơ sở sắp xếp xã Gia Thủy, Đức Long và Gia Tường. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Gia Tường hiện nay.

100. Thành lập xã Phú Sơn trên cơ sở sắp xếp xã Thạch Bình, Lạc Vân và Phú Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Phú Sơn hiện nay.

101. Thành lập xã Cúc Phương trên cơ sở sắp xếp xã Văn Phương và xã Cúc Phương. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Cúc Phương hiện nay.

102. Thành lập xã Phú Long trên cơ sở sắp xếp xã Kỳ Phú và xã Phú Long. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Phú Long.

103. Thành lập xã Thanh Sơn trên cơ sở sắp xếp xã Thanh Sơn, Thượng Hòa và Văn Phú. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Thanh Sơn hiện nay.

104. Thành lập xã Quỳnh Lưu trên cơ sở sắp xếp xã Phú Lộc và Quỳnh Lưu. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Phú Lộc hiện nay.

105. Thành lập xã Yên Khánh trên cơ sở sắp xếp thị trấn Yên Ninh và các xã Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Hải. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện Ủy - HĐNĐ - UBND huyện Yên Khánh hiện nay.

106. Thành lập xã Khánh Nhạc trên cơ sở sắp xếp xã Khánh Hồng và Khánh Nhạc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Khánh Nhạc hiện nay.

107. Thành lập xã Khánh Thiện trên cơ sở sắp xếp xã Khánh Cường, Khánh Lợi và Khánh Thiện. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Khánh Thiện hiện nay.

108. Thành lập xã Khánh Hội trên cơ sở sắp xếp xã Khánh Mậu, Khánh Thủy và Khánh Hội. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Khánh Hội hiện nay.

109. Thành lập xã Khánh Trung trên cơ sở sắp xếp xã Khánh Thành, Khánh Công và Khánh Trung. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Khánh Thành hiện nay.

110. Thành lập xã Yên Mô trên cơ sở sắp xếp thị trấn Yên Thịnh, xã Khánh Dương và xã Yên Hòa. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Yên Mô hiện nay.

111. Thành lập xã Yên Từ trên cơ sở sắp xếp xã Yên Phong và Yên Nhân, Yên Từ. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Từ hiện nay.

112. Thành lập xã Yên Mạc trên cơ sở sắp xếp xã Yên Mỹ, Yên Lâm và Yên Mạc. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Mạc hiện nay.

113. Thành lập xã Đồng Thái trên cơ sở sắp xếp xã Yên Đồng, Yên Thành và Yên Thái. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Đồng hiện nay.

114. Thành lập xã Chất Bình trên cơ sở sắp xếp xã Xuân Chính, Hồi Ninh và Chất Bình. Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) đặt tại trụ sở xã Hồi Ninh hiện nay; Trụ sở HĐND - UBND đặt tại trụ sở xã Chất Bình hiện nay.

115. Thành lập xã Kim Sơn trên cơ sở sắp xếp xã Kim Định, Ân Hòa và Hùng Tiến. Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH đặt tại trụ sở xã Hùng Tiến; trụ sở HĐND, UBND đặt tại trụ sở xã Ân Hòa hiện nay.

116. Thành lập xã Quang Thiện trên cơ sở sắp xếp xã Như Hòa, Đồng Hướng và Quang Thiện. Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH đặt tại trụ sở xã Đồng Hướng; Trụ sở HĐND, UBND đặt tại trụ sở xã Quang Thiện hiện nay.

117. Thành lập xã Phát Diệm trên cơ sở sắp xếp thị trấn Phát Diệm, xã Thượng Kiệm và Kim Chính. Trụ sở đặt tại trụ sở Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Kim Sơn hiện nay.

118. Thành lập xã Lai Thành trên cơ sở sắp xếp xã Yên Lộc, Tân Thành và Lai Thành. Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH đặt tại trụ sở xã Tân Thành; Trụ sở HĐND, UBND đặt tại trụ sở xã Lai Thành hiện nay.

119. Thành lập xã Định Hóa trên cơ sở sắp xếp xã Văn Hải, Kim Tân và Định Hóa. Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH đặt tại trụ sở xã Văn Hải; Trụ sở HĐND, UBND đặt tại trụ sở xã Định Hóa hiện nay.

120. Thành lập xã Bình Minh trên cơ sở sắp xếp thị trấn Bình Minh, xã Cồn Thoi và xã Kim Mỹ. Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH đặt tại trụ sở xã Kim Mỹ; Trụ sở HĐND, UBND đặt tại trụ sở thị trấn Bình Minh hiện nay.

121. Thành lập xã Kim Đông trên cơ sở sắp xếp xã Kim Trung, xã Kim Đông và khu vực bãi bồi ven biển (do huyện Kim Sơn quản lý). Trụ sở Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức CT-XH đặt tại trụ sở xã Kim Trung; Trụ sở HĐND, UBND đặt tại trụ sở xã Kim Đông hiện nay.

122. Thành lập phường Tây Hoa Lư trên cơ sở sắp xếp phường Ninh Giang, các xã Trường Yên, Ninh Hòa, Phúc Sơn, Gia Sinh và phần còn lại của xã Gia Tân. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Trường Yên hiện nay.

123. Thành lập phường Hoa Lư trên cơ sở sắp xếp phường Ninh Mỹ, Ninh Khánh, Đông Thành, Tân Thành, Vân Giang, Nam Thành, Nam Bình, Bích Đào và các xã Ninh Khang, Ninh Nhất, Ninh Tiến. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Thành ủy Hoa Lư hiện nay.

124. Thành lập phường Nam Hoa Lư trên cơ sở sắp xếp phường Ninh Phong, phường Ninh Sơn và các xã Ninh Vân, Ninh An, Ninh Hải. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Ninh Hải hiện nay.

125. Thành lập phường Đông Hoa Lư trên cơ sở sắp xếp phường Ninh Phúc và các xã Khánh Hòa, Khánh Phú, Khánh An. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Khánh Phú hiện nay.

126. Thành lập phường Tam Điệp trên cơ sở sắp xếp phường Bắc Sơn, phường Tây Sơn và xã Quang Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Thành ủy - HĐND - UBND TP Tam Điệp hiện nay.

127. Thành lập phường Yên Sơn trên cơ sở sắp xếp phường Tân Bình, xã Quảng Lạc và Yên Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Sơn hiện nay.

128. Thành lập phường Trung Sơn trên cơ sở sắp xếp phường Nam Sơn, phường Trung Sơn và xã Đông Sơn. Trụ sở mới đặt tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trung Sơn hiện nay.

129. Thành lập phường Yên Thắng trên cơ sở sắp xếp xã Yên Thắng, xã Khánh Thượng và phường Yên Bình. Trụ sở mới đặt tại trụ sở xã Yên Thắng hiện nay.