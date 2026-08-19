TenRen trở lại Việt Nam, định vị thương hiệu trà chất lượng cao

Theo đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức khoẻ Mind &Meal – đơn vị phân phối TenRen tại Việt Nam, lần trở lại này không chỉ là việc mở lại hệ thống cửa hàng mà là bước khởi đầu cho một định hướng dài hạn, tập trung vào xây dựng thương hiệu bền vững dựa trên thế mạnh cốt lõi của TenRen là chất lượng trà.

Nhà sản xuất trà hơn 70 năm với lợi thế từ chuỗi giá trị

Được thành lập tại Đài Loan (Trung Quốc) từ năm 1953, TenRen là một trong những thương hiệu trà lâu đời tại châu Á. Khác với nhiều thương hiệu đồ uống phát triển từ mô hình bán lẻ, TenRen định vị mình là nhà sản xuất trà chất lượng cao, sở hữu kinh nghiệm hơn 70 năm trong nghiên cứu, tuyển chọn nguyên liệu và phát triển quy trình chế biến.

TenRen là một trong những thương hiệu trà lâu đời tại châu Á

Theo công ty Mind &Meal, lợi thế cạnh tranh của thương hiệu không nằm ở việc theo đuổi các xu hướng đồ uống ngắn hạn mà đến từ năng lực kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị - từ nguyên liệu, quy trình chế biến đến công thức pha chế.

"Trong hơn 70 năm qua, TenRen luôn kiên định với triết lý bắt đầu từ chất lượng của lá trà. Chúng tôi tin rằng một ly đồ uống ngon phải được xây dựng trên nền tảng của nguyên liệu tốt và quy trình làm trà được chuẩn hóa. TenRen đã phát triển hệ thống tiêu chuẩn chất lượng cùng những công thức và bí quyết chế biến được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đây được xem là nền tảng giúp TenRen duy trì sự nhất quán về chất lượng tại nhiều thị trường”, đại diện thương hiệu TenRen tại Việt Nam nhấn mạnh.

Định vị lại thương hiệu tại Việt Nam

Theo đại diện công ty Mind &Meal, thị trường đồ uống đang bước vào giai đoạn cạnh tranh không chỉ về sản phẩm mà còn về giá trị thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

TenRen lựa chọn định vị là thương hiệu trà, thay vì chỉ là một thương hiệu trà sữa

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nguyên liệu, mức độ đường, nguồn gốc sản phẩm và yếu tố sức khỏe, TenRen lựa chọn định vị là thương hiệu trà, thay vì chỉ là một thương hiệu trà sữa.

Điều này đồng nghĩa với việc mọi sản phẩm của TenRen - từ trà sữa, trà trái cây đến các dòng trà nguyên bản - đều được phát triển trên nền trà chất lượng cao, nhằm giữ được hương vị đặc trưng của lá trà thay vì phụ thuộc vào hương liệu hay vị ngọt.

"Chúng tôi không định vị TenRen là một thương hiệu bán trà sữa. Giá trị cốt lõi của TenRen là trà. Mọi công thức đồ uống đều được xây dựng từ nền trà chất lượng cao, bởi chúng tôi tin rằng đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt và cũng là giá trị bền vững nhất", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hà Nội là điểm khởi đầu cho chiến lược phát triển mới

Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn Hà Nội là bước đi đầu tiên trong quá trình điều chỉnh định vị của TenRen tại Việt Nam, với trọng tâm chuyển từ hình ảnh trà sữa sang phát triển sâu hơn giá trị của trà và trải nghiệm thưởng trà. Thay vì ưu tiên mở rộng nhanh, thương hiệu tập trung hoàn thiện mô hình vận hành và chuẩn hóa trải nghiệm tại thị trường này, tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng trở lại TP.HCM và các khu vực khác trong thời gian tới.

TenRen lựa chọn Hà Nội là điểm khởi đầu cho chiến lược phát triển mới

Lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng xây dựng giá trị thương hiệu

Bên cạnh hoạt động kinh doanh đồ uống, TenRen dành một phần không gian cửa hàng để giới thiệu quy trình chế biến trà Ô Long Đài Loan.

Thông qua khu trưng bày, khách hàng có thể tìm hiểu các công đoạn tạo nên một lá trà Ô Long, từ tuyển chọn nguyên liệu, làm héo, lên men đến sao trà và hoàn thiện thành phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị của trà và quy trình tạo nên sản phẩm chất lượng.

King's Oolong - dòng trà được xem là biểu tượng của TenRen

Doanh nghiệp cũng giới thiệu King's Oolong - dòng trà được xem là biểu tượng của TenRen với hương vị cân bằng, hậu ngọt và chiều sâu đặc trưng, phản ánh triết lý làm trà mà thương hiệu theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Hướng tới tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh thị trường đồ uống liên tục xuất hiện những xu hướng mới, TenRen cho biết doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển thận trọng, lấy chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu làm nền tảng.

Đại diện doanh nghiệp nhận định, người tiêu dùng hiện đại không chỉ tìm kiếm một ly đồ uống ngon mà còn quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và những giá trị mà thương hiệu theo đuổi. "Chúng tôi mong muốn xây dựng TenRen trở thành thương hiệu được khách hàng nhớ đến khi nghĩ về một ly trà chất lượng, nguyên bản và đáng tin cậy. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là mở thêm nhiều cửa hàng, mà là tạo ra những trải nghiệm nhất quán và bền vững ở mỗi điểm chạm với khách hàng."

Sự trở lại của TenRen được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một lựa chọn cho thị trường đồ uống Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc khách hàng ưu tiên chất lượng, sự cân bằng và những trải nghiệm gắn với văn hóa trà.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sức khoẻ Mind &Meal)