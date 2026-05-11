Trà đen và trà thảo mộc cũng chứa các hợp chất có lợi, nhưng xét riêng về sức khỏe tim mạch, trà xanh có bằng chứng nghiên cứu vững chắc hơn.

Theo Eating Well, trà xanh không phải là chìa khóa duy nhất để phòng bệnh tim mà cần kết hợp với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh. Tuy vậy, các số liệu vẫn rất đáng chú ý. Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc trên gần 800.000 người ghi nhận nhóm uống đều đặn 3 tách trà xanh mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 15% so với người không uống.

Hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh

Bên cạnh ăn uống và vận động, uống trà xanh thường xuyên có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp - yếu tố hàng đầu dẫn đến bệnh tim và đột quỵ. Tác dụng này đến từ nhóm chất chống oxy hóa catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG).

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Talia Follador cho biết EGCG cải thiện chức năng mạch máu bằng cách thúc đẩy sự giãn nở của động mạch và giảm viêm. Nhờ đó, tuần hoàn máu được cải thiện, huyết áp giảm và nguy cơ bệnh tim cũng thấp hơn khi duy trì thói quen uống trà trong chế độ ăn cân bằng.

Trà xanh là thức uống dân dã nhưng nhiều tác dụng. Ảnh: Ban Mai

Có thể cải thiện mỡ máu

Catechin trong trà xanh còn góp phần điều hòa lipid máu. Một phân tích tổng hợp lớn cho thấy uống trà xanh giảm nhẹ cholesterol LDL (xấu) đồng thời tăng nhẹ cholesterol HDL (tốt), từ đó cải thiện tình trạng mỡ máu.

Theo chuyên gia Karen Grecea (Mỹ), catechin có thể ức chế các enzyme liên quan đến quá trình tổng hợp lipid và giảm hấp thu chất béo tại ruột. Bên cạnh đó, EGCG với vai trò chất chống oxy hóa còn hạn chế quá trình oxy hóa lipoprotein, yếu tố liên quan đến hình thành cholesterol xấu.

Giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và có tác dụng chống viêm mạnh. Điều này giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa - yếu tố gây tổn hại hệ tim mạch.

Các catechin trong trà xanh có khả năng trung hòa gốc tự do và liên kết với kim loại nặng, từ đó giảm các phản ứng oxy hóa có hại như các loại oxy phản ứng (ROS). Nhờ vậy, tế bào mạch máu được bảo vệ, đồng thời giảm tình trạng viêm và tích tụ mảng bám trong động mạch.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Nghiên cứu gần đây cho thấy lợi ích của trà xanh đối với tim mạch có thể bắt nguồn từ đường ruột. Một nghiên cứu nhỏ ghi nhận chiết xuất trà xanh, với liều tương đương 5 tách mỗi ngày, cải thiện chức năng hàng rào ruột và giảm endotoxin trong máu ở cả người khỏe mạnh và người mắc hội chứng chuyển hóa.

Do endotoxin liên quan đến các tình trạng như béo phì, kháng insulin và rối loạn lipid máu, việc kiểm soát chúng đóng vai trò quan trọng trong giảm nguy cơ bệnh tim.

Cách uống trà xanh tốt cho tim mạch

Các chuyên gia lưu ý một số điểm khi uống trà xanh:

- Nên uống từ 2 đến 4 tách mỗi ngày; duy trì đều đặn là yếu tố quan trọng.

- Có thể ăn cùng trái cây giàu vitamin C để tăng khả năng hấp thu EGCG; uống cùng sữa cũng cải thiện hấp thu.

- Hạn chế thêm đường để tránh làm giảm lợi ích cho tim; có thể tạo vị bằng chanh, cam hoặc một ít mật ong.

- Trà xanh có thể uống nóng hoặc lạnh nhưng không nên pha quá nóng hoặc quá lâu; để cân bằng giữa hương vị và lợi ích, nên pha ở khoảng 80-85 độ C trong 3-5 phút.