Chính xác

Tết Đoan Ngọ có nguồn gốc từ hệ thống lễ tiết của các nền văn minh nông nghiệp phương Đông, đặc biệt là khu vực Đông Á - nơi hình thành lịch âm dương dựa trên chu kỳ mặt trời và mùa vụ.

“Đoan Ngọ” nghĩa là bắt đầu giữa trưa của tháng Ngọ (tháng 5 âm lịch), thời điểm được coi là dương khí cực thịnh nhưng cũng dễ phát sinh bệnh tật, dịch bệnh, côn trùng phát triển mạnh do thời tiết nóng ẩm.

Vì vậy, nhiều nghi lễ cổ xưa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn phản ánh kinh nghiệm dân gian phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe trong xã hội nông nghiệp.