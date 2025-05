Tết Đoan ngọ hay Tết diệt sâu bọ vào ngày 5/5 âm lịch, là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Đây là thời điểm chuyển mùa, thời tiết thay đổi, dễ phát sinh dịch bệnh, sâu bọ. Vì vậy, người xưa quan niệm cần “diệt sâu bọ” để bảo vệ sức khỏe và cầu mong may mắn.

Một phần không thể thiếu trong dịp này chính là mâm cỗ tết Đoan ngọ với những món ăn mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, tăng cường sức khỏe và cầu may mắn. Dưới đây là những món ăn đặc trưng vào dịp tết Đoan ngọ giúp tẩy trừ xui xẻo và mang đến may mắn, bình an cho mọi nhà:

Cơm rượu nếp là món ăn truyền thống trong tết Đoan ngọ. Ảnh: Tâm An

Cơm rượu nếp

Cơm rượu nếp là món ăn truyền thống đặc trưng nhất trong ngày này. Theo quan niệm dân gian, ăn cơm rượu lúc sáng sớm sẽ giúp tiêu diệt sâu bọ, trừ bệnh tật trong cơ thể.

Món ăn này được làm từ gạo nếp cái hoa vàng hoặc nếp cẩm, hạt nếp tuyển chọn kỹ càng vừa căng tròn lại bóng mẩy. Người ta đem vo sạch gạo rồi nấu chín, ủ men vài ngày, sau đó đem ra thưởng thức.

Cơm rượu nếp ngon có độ cay nồng, thơm ngọt vừa đủ. Thời gian ủ và thưởng thức cơm rượu phải chính xác như thế, món ăn này mới không bị chua, cay khó ăn.

Bánh gio (bánh tro)

Bánh gio hay bánh tro được làm từ gạo nếp, ngâm trong nước tro. Gạo nếp sau khi ngâm sẽ gói trong lá chuối hoặc lá dong, có thể có nhân (đậu xanh) hoặc không nhân. Bánh sau khi chín có màu nâu trong, ăn mềm, dẻo và thanh mát rất lạ miệng. Bánh thường được chấm cùng mật mía thơm ngọt.

Người xưa tin rằng, bánh gio giúp thanh lọc cơ thể, giải độc, trừ tà khí. Màu vàng nâu trong veo của bánh tượng trưng cho sự tinh khiết và khởi đầu mới, như một cách “tẩy sạch” những điều xui rủi trong năm.

Bánh gio (bánh tro) chấm cùng mật mía thơm ngọt. Ảnh: Znews

Thịt vịt

Trong ngày tết Đoan ngọ, ở nhiều tỉnh miền Trung, thịt vịt quay hoặc thịt vịt luộc là món không thể thiếu trong mâm cỗ. Không chỉ ngon miệng, thịt vịt trong mâm cơm ngày 5/5 âm lịch còn mang ý nghĩa cầu mong sự mát lành, khỏe mạnh cho cả gia đình suốt mùa hè.

Trái cây theo mùa

Theo quan niệm dân gian, mận và vải là hai loại quả thường được ưu ái trên mâm cúng tết Đoan ngọ. Hai loại quả này có tính nhiệt, vị chua ngọt đậm đà, giúp cơ thể thanh lọc, đồng thời cũng là vị thuốc tự nhiên giúp cân bằng âm dương trong mùa nóng.

Người ta thường ăn hoa quả ngay sau khi ăn rượu nếp để tăng hiệu quả diệt sâu bọ.

Chè trôi nước

Chè trôi nước được yêu thích và góp mặt trong nhiều dịp lễ quan trọng của người Việt, trong đó có ngày tết Đoan ngọ.

Đây là một món ăn rất nổi tiếng ở miền Nam, được làm từ bột nếp và nhân đậu xanh, mang nhiều màu sắc bắt mắt. Khi nấu cho thêm ít gừng giúp món chè có hương thơm và vị nồng ấm của gừng, ăn kèm với nước cốt dừa.

Vào ngày mùng 5/5 âm lịch, dù bạn đang ở đâu, đừng quên dành một bữa ăn đặc biệt, để diệt sâu bọ. Làm sạch cơ thể, làm mới tâm hồn và cùng gia đình tận hưởng tinh hoa ẩm thực truyền thống Việt Nam.

