Tuấn Hùng chia sẻ chặng đường 30 năm nhiều thăng trầm của ban nhạc Rock hàng đầu Việt Nam cũng như những dự định, trăn trở ở hành trình phía trước.

Tuấn Hùng trong "Lời tự sự".

Nói về cơ duyên đến với âm nhạc, Tuấn Hùng cho biết anh chơi guitar từ nhỏ, được gia đình cho theo học hệ Trung cấp tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Tuy vậy, khi học hết bậc phổ thông, Tuấn Hùng quyết định dừng lại, tập trung ôn luyện môn vẽ và thi vào khoa Kiến trúc (Đại học Xây dựng).

“Nếu quay ngược thời gian, gặp lại chàng trai Tuấn Hùng ở tuổi đôi mươi, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng: Cậu phải mạnh mẽ lên, đừng rụt rè, nhút nhát như thế. Thuở ấy, tôi tự ti và thu mình lại. Cũng bởi vậy, tôi nghĩ không thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn độc lập, tốt nhất nên làm một kiến trúc sư, phát huy năng khiếu với hội họa. Ai dè cơ duyên định sẵn khi tôi gặp anh Trần Lập và quyết định lập một ban nhạc để chơi cho vui, thỏa thích những gì mình muốn", Tuấn Hùng thổ lộ.

Gameshow SV 96 của VTV đã khiến cuộc sống của Tuấn Hùng và toàn bộ thành viên của ban nhạc Bức Tường thay đổi. Anh chia sẻ: “Thời điểm đó, khi nhận được lời mời xuất hiện tại chương trình, nhạc sĩ Trần Lập nói với chúng tôi: “The Wall (tên của ban nhạc Bức Tường khi đó) cần tuyên ngôn mình là ai.

Bởi vậy thay vì hát cover các ca khúc quốc tế, Trần Lập viết ca khúc “We are the wall”, giai điệu và phần lời đều dễ nhớ, dễ thuộc. Cũng từ gameshow đó, Bức Tường kiên định với mục tiêu: Đưa âm nhạc tới mọi người, để mọi người gần nhau hơn và làm cuộc sống này tốt đẹp hơn".

Sau khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình và nhận được sự đón nhận rầm rộ từ công chúng, dần dần Tuấn Hùng và các thành viên tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. Họ cũng trở thành biểu tượng tuổi thanh xuân với hàng loạt ca khúc bất hủ như Đường đến ngày vinh quang, Mắt đen, Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa tháng năm...

Tuy nhiên, nhiều khó khăn bủa vây thời gian sau đó, khiến chặng đường của ban nhạc đi qua không ít thăng trầm.

Tuấn Hùng chia sẻ Bức Tường từng “suýt tan rã” sau khi rời khỏi Đại học Xây dựng. Trước đó, họ được nhà trường hỗ trợ nhạc cụ để tham gia các hoạt động phong trào nhưng khi ra trường, việc không còn đàn để chơi khiến họ lúng túng trước những lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh từ các tác phẩm của cố nhạc sĩ Trần Lập và sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng, ban nhạc giữ vững tinh thần, quyết tâm đi tiếp. Họ vay tiền mua nhạc cụ từ bạn bè, tìm cách tiếp tục hành trình âm nhạc của mình.

“Lúc đó, tôi và Trần Lập đã tìm và hỏi anh Lương Minh ở ban nhạc Hoa sữa mua đàn ở đâu và được các anh chỉ mua ở Hải Phòng. Chúng tôi đã quyết định cùng nhau làm một chuyến xuống Hải Phòng. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi không có tiền nên phải vay tiền của anh MC Long Vũ. Sau chuyến đi đó, chúng tôi biết cần phải có những cây đàn của riêng mình", Tuấn Hùng chia sẻ.

Tuấn Hùng là rocker hiếm hoi có học vị thạc sĩ.

Ngày Trần Lập mất, niềm tin của Tuấn Hùng về sự tồn tại của Bức Tường xuống thấp, có thời điểm anh vô cùng buồn bã. “Tôi từng nghĩ sự nghiệp âm nhạc của mình đã dừng lại ở đây. Trước năm 2006, anh Lập là tất cả của Bức Tường. Anh sáng tác, hát chính, trả lời phỏng vấn báo chí và định hướng con đường đi cho ban nhạc. Với mọi người, nhắc đến Bức Tường là nhắc đến anh Trần Lập”, anh nhớ lại.

Sự động viên của khán giả cũng như đam mê với âm nhạc đã giữ Tuấn Hùng và các thành viên Bức Tường ở lại. 9 năm qua, ban nhạc từng bước quay trở lại với âm nhạc bằng nỗ lực và sáng tạo không ngừng. Sau khi ra mắt thành công album Vol6 Con đường không tên tháng 11/2020 với sự hợp tác cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa, Bức Tường tiếp tục phát hành album Vol7 Cân bằng tháng 4/2023 và nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn và những khán giả nghe nhạc.

Ngày 27/10/2024, Bức Tường tiếp tục gây ấn tượng thực hiện concert Bức Tường Unplugged – Cơn mưa tháng năm - concert rock unplugged đầu tiên tại Việt Nam. Dù sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, Tuấn Hùng không bỏ bê việc học tập. Anh tiếp tục hoàn thành chương trình Cao học tại Đại học Xây dựng, là rocker hiếm hoi có học vị thạc sĩ.

Vào 2 ngày 26/3/2025 và 29/3/2025 tới, Bức Tường sẽ tổ chức Sự kiện đặc biệt mang tên We are the wall – 30 năm Bức Tường tại Hà Nội và TPHCM để kỷ niệm 30 năm hoạt động. Chương trình được thực hiện bởi ban nhạc Bức Tường và những người bạn đã gắn bó với ban nhạc nhiều năm nay.

Bên cạnh 4 thành viên Tuấn Hùng (guitarist/leader), Vũ Văn Hà (Guitarist), Tăng Xuân Kiên (Bassist), Phạm Trung Hiếu (Drummer), sân khấu sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời: nhạc sĩ Lưu Quang Minh, NSƯT Cồ Huy Hùng, NSƯT Hoàng Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Việt Lâm…

Tuấn Hùng trong "Khách sạn 5 sao":

Ảnh. clip: VTV, FBNV